Το Αστυνομικό Τμήμα της Κομητείας Μοντγκόμερι δήλωσε ότι οι πρώτες πληροφορίες προέρχονται από αναφορές στο 911 και από την άμεση αντίδραση περιπολικών που κατέφθασαν στο σημείο. Οι αρχές ανέφεραν επίσης ότι προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των τραυμάτων ή την κατάσταση νοσηλείας του τραυματία, ενώ προσέθεσαν πως γίνονται οι πρώτες ενέργειες για τον εντοπισμό τυχόν υπόπτων ή μαρτύρων.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πως οι έρευνες συνεχίζονται υπό την καθοδήγηση αξιωματούχων της τοπικής αστυνομίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δηλώνουν ότι ανταποκρίθηκαν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος μετά τις κλήσεις και ότι πραγματοποιήθηκαν πρώτες αξιολογήσεις στην σκηνή. Η τοπική διοίκηση δεν έχει δημοσιοποιήσει προς το παρόν την ταυτότητα του τραυματία ούτε λεπτομέρειες για τυχόν ύποπτους, επικαλούμενη το στάδιο της έρευνας και την προστασία των διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, το κτήριο του λυκείου έχει τεθεί σε κατάσταση αποκλεισμού. Οι πόρτες του σχολείου σφραγίστηκαν και ο περιβάλλων χώρος απομονώθηκε ώστε να διευκολυνθεί το έργο των ερευνητών και να εξασφαλιστεί η προστασία των παρευρισκομένων.

Η οδική πρόσβαση προς το συγκρότημα έχει προσωρινά κλείσει, με τμήματα της περιοχής να αποκλείονται από περιπολικά και συνεργεία του τμήματος δημόσιας ασφάλειας. Στο σημείο έχουν μεταβεί αστυνομικοί, μέλη μονάδων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, που συνεργάζονται για τον προσδιορισμό των περιστάσεων και τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων.

Οι αρχές απηύθυναν σύσταση προς τους γονείς να μεταβούν σε κοντινή πανεπιστημιούπολη η οποία έχει οριστεί ως τόπος συγκέντρωσης, προκειμένου να ληφθούν πληροφορίες και να διασφαλιστεί η επικοινωνία με την οικογένεια των μαθητών.

Το σχολείο παραμένει υπό αστυνομικό έλεγχο μέχρι νεωτέρας, όπως ανέφερε γραπτή ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος της Κομητείας Μοντγκόμερι, ενώ πρόσθετες λεπτομέρειες για το περιστατικό αναμένεται να δοθούν καθώς οι έρευνες προχωρούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι αξιωματούχοι ζήτησαν από τους πολίτες να αποφύγουν την προσέγγιση της περιοχής ώστε να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών και να μην παρεμποδιστούν οι επιχειρήσεις.

Η σχολική περιφέρεια της περιοχής ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για την παροχή υποστήριξης στους μαθητές και στο προσωπικό, μεταξύ άλλων μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών και συντονισμένων μέτρων επικοινωνίας προς τις οικογένειες.