Για αυτό μόνο θετικό είναι το γεγονός ότι πλέον στη μάχη για την εμπέδωση μιας νέας κουλτούρας στην οδική ασφάλεια ρίχνονται και οι δήμοι της χώρας. Ολο και περισσότεροι αιρετοί άρχοντες αποφασίζουν να ενταχθούν στο νέο ψηφιακό σύστημα οδικής ασφάλειας, που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, τοποθετώντας κάμερες στις περιοχές ευθύνης τους και κυρίως σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας.

Επιπλέον κίνητρο για δήμους και περιφέρειες είναι ότι ταυτόχρονα θα αυξήσουν και τα έσοδά τους, αφού το νέο θεσμικό πλαίσιο που έφερε η κυβέρνηση προβλέπει ότι οι ΟΤΑ που αναλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού με δικά τους έξοδα, θα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό από τα έσοδα των προστίμων.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι πρόκειται για ένα μέτρο που μειώνει τα τροχαία ατυχήματα, αφού λειτουργεί αποτρεπτικά στους οδηγούς που προβαίνουν σε παραβάσεις όταν ξέρουν ότι δεν θα εντοπιστούν. Οταν όμως «νιώθουν» το άγρυπνο μάτι της κάμερας, συμμορφώνονται και έτσι προστατεύουν τις ζωές τους αλλά και τις ζωές των άλλων.

Σύντομα αυτό το πέπλο προστασίας θα επεκταθεί, καθώς μέσα στο 2026 προβλέπεται η εγκατάσταση περίπου 2.000 καμερών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ το πρόγραμμα θα επεκταθεί περαιτέρω το 2027.