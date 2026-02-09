Σαν σήμερα έγιναν τα εξής:

1355

Ανήμερα της εορτής της Αγίας Σχολαστικής ξεσπούν επεισόδια στην Οξφόρδη μεταξύ φοιτητών και ντόπιων. Αιτία, η ποιότητα της μπύρας σε μία παμπ και τα προσβλητικά σχόλια κάποιων φοιτητών για τους ντόπιους. Οι ταραχές θα λήξουν την επόμενη μέρα, με 63 νεκρούς φοιτητές και 30 πολίτες.

1904

Ξεσπά ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος για τις διαφιλονικούμενες περιοχές της Κορέας και της Μαντζουρίας.

1942

Απονέμεται ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία της μουσικής, στον Γκλεν Μίλερ για την επιτυχία του «Chattanooga Choo Choo».

1947

Τα Δωδεκάνησα περιέρχονται στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων.

1956

Συνιστάται με νόμο το Ίδρυμα Ευγενίδου, με κεφάλαια της διαθήκης του εφοπλιστή Ευγένιου Ευγενίδη και σκοπό «να συμβάλλει εις την εκπαίδευσιν νέων Ελληνικής Ιθαγενείας εν τω επιστημονικώ και τεχνικώ πεδίω».

2008

Ο Αλέξης Τσίπρας εκλέγεται νέος Πρόεδρος του Συνασπισμού με το 70% των ψήφων του 5ου Συνεδρίου του κόμματος.

Γεννήσεις

1772

Λυκούργος Λογοθέτης, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Θαν. 22/5/1850)

1910

Σοφία Βέμπο, ελληνίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. (Θαν. 11/3/1978)

1935

Παύλος Μπακογιάννης, έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός. (Θαν. 26/9/1989)

Θάνατοι

1913

Κώστας Τσικλητήρας, έλληνας αθλητής του στίβου, τέσσερις φορές Ολυμπιονίκης στα αγωνίσματα άνευ φοράς. (Γεν. 30/10/1888)

1975

Νίκος Καββαδίας, έλληνας ναυτικός και λογοτέχνης. (Γεν. 11/1/1910)

2005

Άρθουρ Μίλερ, αμερικανός θεατρικός συγγραφέας. («Ο θάνατος του εμποράκου», «Οι μάγισσες του Σάλεμ», «Ψηλά από τη γέφυρα») (Γεν. 17/10/1915)