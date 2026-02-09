Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να επιλέξουν την ιδανική ηλικία, το χρώμα και το σχήμα των ματιών, τη μορφή της μύτης, το μέγεθος και το σχήμα των χειλιών, το χρώμα και την υφή των μαλλιών, το ύψος, τον σωματότυπο και τον τόνο του δέρματος. Η μελέτη κάλυψε τέσσερις γενιές — Boomers (γεννημένοι 1946–1964), Gen X, Millennials και Gen Z (γεννημένοι 1997–2012) — και, σύμφωνα με την κλινική, οι πιο συχνές απαντήσεις κάθε γενιάς χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη που απεικονίζουν τον «τέλειο» άνδρα και τη «τέλεια» γυναίκα για κάθε ηλικιακή ομάδα.

Τα ευρήματα δείχνουν σαφή μετατόπιση προτιμήσεων ανάμεσα στις γενιές. Στην ομάδα των Boomers, ο ιδανικός άνδρας περιγράφηκε με ύψος 1,70–1,75 μ., κλασικό ή τραπεζοειδές σωματότυπο, μπλε μάτια και σκούρα καστανά, κυματιστά μαλλιά, ενώ μόλις το 3% της ίδιας ομάδας ανέφερε γκρίζα μαλλιά για τον «τέλειο» άνδρα. Για την τέλεια γυναίκα της ίδιας γενιάς, η προτίμηση συγκεντρώθηκε σε στρογγυλά ή οβάλ πρόσωπα, στρογγυλά μπλε μάτια, ανοιχτό ξανθό και ίσιο μαλλί και ως κορυφαίο σωματότυπο αναδείχθηκε η κλεψύδρα με ιδανικό ύψος επίσης 1,70–1,75 μ. Οι περιγραφές που έδωσαν οι Boomers περιλαμβάνουν σαρκώδη χείλη και συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα προσώπου που εμφανίζονται επανειλημμένα στις απαντήσεις τους.

Αντίθετα, η νεότερη Gen Z δήλωσε προτίμηση σε άνδρες με αθλητικό σωματότυπο και σε γυναίκες με μαύρα μαλλιά, τάση που φαίνεται να συναντάται και στις γενιές των Millennials σύμφωνα με την κλινική. Η CREO επισημαίνει ότι «οι προτιμήσεις μετατοπίζονται από τα ανοιχτόχρωμα μαλλιά στις γυναίκες για την γενιά των Boomers προς τα σκούρα μαλλιά και τους πιο αθλητικούς σωματότυπους στις γενιές των millennials και της Ζ», διαπιστώνοντας επίσης μετάβαση στο χρώμα των ματιών από μπλε σε καστανό στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, η κλινική αναφέρει ότι τα κυματιστά μαλλιά προτιμώνται συχνότερα για τους άνδρες ενώ τα ίσια προτιμώνται για τις γυναίκες, σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος.