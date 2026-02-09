Το πρακτορείο επικαλείται στοιχεία που προέρχονται από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, το οποίο καταγράφει τρεις νεκρούς στην κοινότητα Γιανούχ, ανάμεσά τους ένα τρίχρονο παιδί, και έναν ακόμη θάνατο στην κοινότητα Άιτα αλ Σάαμπ. Το υπουργείο αναφέρει επίσης τραυματίες και ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης και νοσοκομειακό προσωπικό κινητοποιήθηκαν για τη διακομιδή των τραυματιών και την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι αναφορές για τους νεκρούς και τους τραυματίες είναι σε εξέλιξη, με τα επίσημα στοιχεία να θεωρούνται προσωρινά έως ότου ολοκληρωθούν οι καταγραφές.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις στόχευαν μαχητές της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, ενώ ανακοίνωσε επίσης ότι σε επιχείρηση στην παραμεθόρια κοινότητα Χαμπαρία αιχμαλώτισε μέλος της σουνιτικής οργάνωσης Τζαμάα αλ Ισλαμίγια. Σε σχετική ανακοίνωση για το πλήγμα στη Γιανούχ, το IDF κατέθεσε ότι σκότωσε μαχητή της Χεζμπολάχ που περιέγραψε ως διοικητή πυροβολικού, υποστηρίζοντας ότι αυτός είχε εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου.

Ο στρατός δήλωσε πως εξετάζει τις πληροφορίες για θανάτους αμάχων στη διάρκεια της επιχείρησης και πως είχαν ληφθεί μέτρα με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος για παράπλευρες απώλειες. Εκπρόσωποι των ισραηλινών δυνάμεων τόνισαν την επιχειρησιακή τους εκτίμηση, ενώ απέφυγαν να παράσχουν δημόσια ανεξάρτητα τεκμηριωμένα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν όλες τις ισχυριζόμενες ταυτότητες των στοχευθέντων.

Ο τέταρτος θάνατος καταγράφηκε στην κοινότητα Άιτα αλ Σάαμπ, όπου σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας ένας άνδρας βρήκε τον θάνατο από ισραηλινά πυρά. Το IDF επιβεβαίωσε την επιχείρηση στην προαναφερθείσα τοποθεσία και, σε ανακοίνωση, χαρακτήρισε τον νεκρό «τρομοκράτη της Χεζμπολάχ», προσθέτοντας ότι ο συγκεκριμένος άνδρας «εμπλεκόταν σε συλλογή πληροφοριών για τις IDF» και εργάζονταν «για την ανασυγκρότηση υποδομών της οργάνωσης».

Οι ανακοινώσεις των εμπλεκόμενων πλευρών παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα, με τις ισραηλινές δυνάμεις να επικεντρώνονται στην επιχειρησιακή διάσταση και τη Χεζμπολάχ να δίνει πολιτική κάθε φορά ανάγνωση των πλήξεων.

Σε αντίδραση, η Χεζμπολάχ εξέδωσε δήλωση στην οποία χαρακτηρίζει τις επιθέσεις «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «έναρξη μιας νέας φάσης της ισραηλινής επιθετικότητας», προειδοποιώντας για συνέπειες χωρίς να παραθέτει άμεσα στοιχεία για νέα επιχειρησιακά βήματα. Το περιστατικό προστίθεται σε μια σειρά ανταλλαγών πυρών και επιβολής ελέγχων κατά μήκος των συνόρων, γεγονός που εντείνει την αστάθεια στην περιοχή και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία τοπικών δομών υγείας και πολιτικής προστασίας. Διεθνείς φορείς και ανεξάρτητοι παρατηρητές παρακολουθούν τις εξελίξεις και καλούν σε καταγραφή των θηραμάτων και αποσαφήνιση των ευθυνών, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες καταγραφής των θυμάτων και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Οι αναφορές παραμένουν υπό επαλήθευση και τα επίσημα πρακτορεία συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για την πλήρη αποτύπωση των συνεπειών.