Η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι του οποίου ο γάμος είναι σε κρίση και προσπαθεί να σωθεί μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο στο σπίτι της συμβούλου. Οι πρακτικές που εφαρμόζει η ηρωίδα περιγράφονται ως πρωτότυπες και όλο και πιο σκληρές, με αποτέλεσμα η ελπίδα επανόρθωσης να μετατρέπεται γρήγορα σε απειλή για τη σχέση. Η αρχική πρόθεση της επανόρθωσης μεταμορφώνεται σε κλιμάκωση επικίνδυνων γεγονότων, όπως περιγράφεται από το σενάριο.

Το σενάριο υπογράφεται από τα αδέλφια Βαν Ντάικ, που στο παρελθόν έγραψαν το Don’t Worry Darling της Ολίβια Γουάιλντ. Ο Τέιλορ, γνωστός από το The Help και τη μεταφορά του Κοριτσιού του Τρένου στη μεγάλη οθόνη, θα σκηνοθετήσει το έργο και εμφανίζεται επίσης ως παραγωγός. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Τζον Νόρις και Τέιτ Τέιλορ, μαζί με τον Ράιαν Ντόνελ Σμιθ. Τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν στα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου και προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν στο Νάτσεζ του Μισισίπι.

Ο Τέιλορ δεν απέκρυψε το σκοτεινό στίγμα της ταινίας στο σχόλιό του για το έργο, που μεταφέρει την ένταση της προσωπικής κρίσης στην ατμόσφαιρα του σπιτιού όπου εκτυλίσσεται η δράση. «Αυτή η ταινία, το Cupid; Ας πούμε απλώς ότι… ίσως να μη θελήσετε ποτέ ξανά να ζητήσετε συμβουλευτική. Ή ίσως το κάνετε — αν αντέχετε», δήλωσε ο Τέιλορ. Η φράση σηματοδοτεί την πρόθεση να δοκιμαστεί η σχέση ως πεδίο ψυχολογικού πειραματισμού, με όρους που προκαλούν αμφιβολία για τα όρια της επαγγελματικής παρέμβασης. «Είμαι ενθουσιασμένος που θα κάνω αυτό το ταξίδι με την Κάθριν. Δεν υπάρχει καλύτερη καλλιτέχνης για να δώσει ζωή σε αυτό το μοναδικό θρίλερ», πρόσθεσε, επισημαίνοντας το στοιχείο της συνεργασίας ανάμεσα στη σκηνοθετική ματιά και στην ερμηνεία.