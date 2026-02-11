Σώοι και καλά στην υγεία τους μεταφέρθηκαν στη ξηρά οι τέσσερις ημεδαποί επιβαίνοντες της θαλαμηγού με σημαία Γαλλίας, η οποία προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας, στην Ελαφόνησο. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στη θαλαμηγό σημειώθηκε εισροή υδάτων. Για την επιχείρηση διάσωσης κινητοποιήθηκαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.