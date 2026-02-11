Η εικόνα, τραβηγμένη τον Απρίλιο του 1982, δείχνει την ηθοποιό να ποζάρει προς τον φακό με χαμόγελο, ενώ κίτρινα λουλούδια πλαισιώνουν το πρόσωπο και τα μάτια της. Η σύνθεση της λήψης και ο φωτισμός αποτυπώνουν μια ατμόσφαιρα εποχής, με ρετρό αισθητική που παραπέμπει στις φωτογραφικές πρακτικές της δεκαετίας του 1980.

Στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης του Studio Κλεισθένης στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram αναφέρεται: «Η πανέμορφη ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη σε μία αδημοσίευτη φωτογραφία τον Απρίλιο του 1982 με τον φακό του Κλεισθένη». Η λεζάντα προσδιορίζει τον μήνα και το έτος της λήψης, ενώ κατονομάζει τον φωτογράφο Κλεισθένη.