Αυτό σημαίνει πως γιορτάζουν οι: Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα , Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα

Είναι επίσης: Ημέρα της Ερυθράς Χειρός (από το σύμβολο της κόκκινης παλάμης που σημαίνει STOP στην στρατολόγηση παιδιών σε πολέμους)

Ανατολή ήλιου: 07:19

Δύση ήλιου: 17:59

Σελήνη 11 ημερών

