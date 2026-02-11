Ο φερόμενος ως εγκέφαλος της επιχείρησης είναι ο μηχανικός Μουστάφα αλ Χεσιάν, ο οποίος μιλούσε άπταιστα τη σαουδαραβική προφορά και αυτοπαρουσιαζόταν με το όνομα «πρίγκιπας Άμπου Όμαρ». Σύμφωνα με τις αναφορές, συνεργός του ήταν ο σεΐχης Χαλντούν Οραϊμέτ, που παρείχε στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για πολιτικούς και επιχειρηματίες και λειτουργούσε ως ενδιάμεσος στους δεσμούς με υποψήφιους θύματα. Οι πληροφορίες περιγράφουν μεθόδους που περιελάμβαναν τηλεφωνικές επαφές, προσωπικές συναντήσεις και την παροχή «εγγυήσεων» υποτιθέμενης στήριξης από κύκλους στο Ριάντ, με στόχο την εξασφάλιση πληρωμών σε αντάλλαγμα πολιτικών διευκολύνσεων. Σε ορισμένες επικοινωνίες, οι δράστες εμφάνιζαν έγγραφα ή μηνύματα που ισχυρίζονταν ότι προήρχοντο από κύκλους στο Ριάντ, παράγοντα που, σύμφωνα με πηγές, ενίσχυε την αξιοπιστία του προσωνύμιου «πρίγκιπας Άμπου Όμαρ».

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στα τέλη του 2025, δηλώνει δικαστική πηγή που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, και η έρευνα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οδεύει προς την ολοκλήρωσή της». Έχει επισημανθεί επίσης ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις για εμπλοκή τρίτων προσώπων πέραν των δύο κρατουμένων. Το δίκτυο επαφών φαίνεται ότι επικεντρώθηκε σε μέλη της σουνιτικής κοινότητας του Λιβάνου, στα οποία δόθηκαν ακόμη και τηλεφωνικές «οδηγίες» σχετικά με την πολιτική γραμμή που έπρεπε να ακολουθήσουν, ενώ υποστηριζόταν ότι η Σαουδική Αραβία θα στήριζε τις υποψηφιότητές τους εφόσον καταβάλλονταν τα απαιτούμενα ποσά. Πολιτικοί που κλήθηκαν ως μάρτυρες παραδέχθηκαν ότι κατέβαλαν χρηματικά ποσά, αλλά υποστήριξαν ότι τα χρήματα αφορούσαν ανθρωπιστικές δωρεές προς μη κυβερνητικές οργανώσεις ή πρόσωπα και όχι συναλλαγές για την εξασφάλιση θέσεων. Οι εισαγγελικές αρχές ερευνούν τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις κεφαλαίων, τηλεφωνικά αρχεία και ψηφιακές συσκευές που κατασχέθηκαν, ενώ οι καταθέσεις μαρτύρων και τα λογιστικά στοιχεία θα καθορίσουν το εύρος των πιθανών κατηγοριών.

Σύμφωνα με δικαστική πηγή, περίπου δέκα γνωστά πρόσωπα, ανάμεσά τους πρώην πρωθυπουργός, πρώην υπουργοί και βουλευτές, ενεπλάκησαν στην υπόθεση ως πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον φερόμενο απατεώνα. Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα στο πλαίσιο του ευρύτερου πολιτικού σκηνικού στον Λίβανο, όπου η Σαουδική Αραβία διατήρησε παραδοσιακά σημαντική επιρροή και όπου η στήριξη προς τον πρώην ηγέτη της σουνιτικής κοινότητας Σάαντ Χαρίρι είχε αρθεί τα προηγούμενα χρόνια, με το Ριάντ να κατηγορεί τη Βηρυτό για αυξανόμενη επιρροή της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Η σουνιτική κοινότητα αποδυναμώθηκε μετά την αποχώρηση Χαρίρι από την πολιτική, ενώ οι σχέσεις Βηρυτού–Ριάντ φέρονται να βελτιώθηκαν εκ νέου στις αρχές του 2025, με την εκλογή του προέδρου Ζοζέφ Αούν και τον διορισμό του μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να επικεντρωθεί στην τεκμηρίωση οικονομικών ροών και επικοινωνιών, καθώς και στην εξακρίβωση τυχόν νομικών ή πολιτικών συνεπειών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.