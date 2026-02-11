Η διαδικασία για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision ξεκίνησε επίσημα, με τα πρώτα φαβορί να επιβεβαιώνουν τον τίτλο τους.

Rosanna Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Akylas, Alexandra Sieti, STYLIANOS, θα βρεθούν στον τελικό της 15ης Φεβρουαρίου και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.





Τα σχόλια στο X

Το σόου της ΕΡΤ1 δεν πέρασε απαρατήρητο στο X με τους χρήστες να στήνουν πάρτι με τα σχόλιά τους. Akylas, Μπέττυ Μαγγίρα, Evangelia, πρωταγωνίστησαν ενώ το κοινό απαιτεί… να φύγει απευθείας για Βιέννη ο πρώτος.

Η Eurovision αποδεικνύεται ότι τραβά και φέτος το βλέμμα του κοινού, ενώ οι Eurofans ανυπομονούν για το όνομα του φετινού εκπροσώπου…

«Sing for Greece 2026»: Το μεγάλο φαβορί είναι ο Akylas

Το μεγάλο φαβορί για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision εμφανίστηκε, το βράδυ της Τετάρτης, έτοιμο να κερδίσει τις εντυπώσεις, με το κομμάτι Ferto! Ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό και οι φανατικοί του ανυπομονούν… να το σηκώσει!





«Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να κουνήσει, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση», έχει πει για το νόημα του κομματιού.

Πίσω από την εικόνα του Akyla κρύβεται σκληρή δουλειά και προσπάθεια, αλλά και μία συγκινητική οικογενειακή ιστορία. Αυτοδημιούργητος μουσικός από τις Σέρρες, ο Ακύλας Μητιληναίος -όπως είναι το πραγματικό του όνομα- γεννήθηκε το 1999. Ανήκει στη νέα γενιά της ελληνικής indie-pop σκηνής, ενώ οι βάσεις του μπήκαν στο Μουσικό Σχολείο Σερρών. Αργότερα εμπλούτισε την παρουσία του με θεατρικά εργαστήρια, κάτι που εξηγεί την έντονη σκηνική του ενέργεια. Πριν την εγχώρια επιτυχία, ο Akylas εργάστηκε ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο (από το Ντουμπάι μέχρι τη Γαλλία), αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε διεθνή κοινά και διαμορφώνοντας έναν πολυπολιτισμικό ήχο.

Ο πατέρας του τραγουδιστή, μιλώντας πρόσφατα, ανέφερε για τον γιο του και για τα όσα έχει καταφέρει: «Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ συγκινημένος. Το ήλπιζα αλλά δεν το περίμενα. Ο γιος μου είναι καινούριος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια. Είναι μόνος του, δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος, στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου. Είχα και έχω μία αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό».

Klavdia: Συγκίνησε με την Αστερομάτα

Ο Α’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση της Eurovision ξεκίνησε με την Klavdia να ανεβαίνει στο stage και να μαγεύει με τη φωνή της. Η περσινή μας εκπρόσωπος στο μουσικό διαγωνισμό ερμήνευσε την Αστερομάτα και απέσπασε ένα δυνατό χειροκρότημα.





