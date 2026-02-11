Στην όαση Αλ Ούλα (βορειοδυτικά) βρίσκεται η αρχαία πόλη Έγρα, χτισμένη από τους Ναβαταίους τον 1ο αιώνα μ.Χ., με τους περίτεχνα λαξευμένους τάφους που θυμίζουν την Πέτρα στην Ιορδανία. Η Έγρα έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η τοποθεσία περιλαμβάνεται στα μεγαλόπνοα σχέδια ανάπτυξης – ύψους άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων – του de facto ηγέτη του βασιλείου, του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, για την ανάδειξη της Σαουδικής Αραβίας σε κορυφαίο προορισμό της Μέσης Ανατολής.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έφθασε τη Δευτέρα στη Σαουδική Αραβία για τριήμερη επίσημη επίσκεψη.

Οι βασιλικές οικογένειες της Σαουδικής Αραβίας και της Βρετανίας διατηρούν μακροχρόνιες και θερμές σχέσεις, ενώ η πλούσια σε πετρέλαιο μοναρχία του Κόλπου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους του Ηνωμένου Βασιλείου στην περιοχή.

Το Λονδίνο διαπραγματεύεται μια εμπορική συμφωνία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, το οποίο αποτελείται από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Μπαχρέιν.