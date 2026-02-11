Οι δύο σύλλογοι προκρίθηκαν μετά από δύο ημιτελικούς που κρίθηκαν σε κάθε λεπτό, προσφέροντας ένταση στους φίλους τους και ξεκαθαρίζοντας ποιοι θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο ΠΑΟΚ, υπό την καθοδήγηση του Ραζβάν Λουτσέσκου, κατέγραψε δύο νίκες επί του Παναθηναϊκού, ενώ ο ΟΦΗ απέδρασε με θρίαμβο στη Λιβαδειά έπειτα από αγώνα όπου αγωνίστηκε με δέκα παίκτες.

Ο δρόμος του ΠΑΟΚ προς τον τελικό σημαδεύτηκε από επιβλητική παρουσία στους δύο ημιτελικούς με τον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη αναμέτρηση στη Λεωφόρο, ο Δικέφαλος του Βορρά πήρε προβάδισμα χάρη σε γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη που διαμόρφωσε το τελικό 0-1, αποτέλεσμα που έδωσε στους Θεσσαλονικείς το πάνω χέρι στη σειρά. Στη ρεβάνς στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια: νίκησε 2-0 με τέρματα των Γιακουμάκη και Χατσίδη, ολοκληρώνοντας τη διπλή υπεροχή και φτάνοντας σε συνολικό σκορ 3-0. Με την πρόκριση στον 24ο τελικό της ιστορίας του, ο ΠΑΟΚ αναζητά την 9η κατάκτηση του θεσμού, μετά την τελευταία του επιτυχία το 2021. Ο προπονητής Ραζβάν Λουτσέσκου και το τεχνικό τιμ επιβεβαίωσαν επιλογές στο αγωνιστικό πλάνο, ενώ οι παίκτες εκτέλεσαν το σχέδιο σε δύο διαφορετικές έδρες και υπό διαφορετικές συνθήκες, θέτοντας τις βάσεις για την παρουσία στον τελικό του Βόλου.

Η πρόκριση του ΟΦΗ στην τελική φάση χαρακτηρίζεται από δραματική εξέλιξη και αμυντική αντοχή. Ο αγώνας του πρώτου γύρου στο Ηράκλειο είχε λήξει 1-1, αφήνοντας ανοικτή τη σειρά, ενώ η ρεβάνς στη Λιβαδειά εξελίχθηκε σε αληθινό θρίλερ. Στο 34ο λεπτό ο Σαλσέδο αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του Χρήστου Κόντη με δέκα παίκτες, όμως οι Κρητικοί άντεξαν την πίεση και βρήκαν το νικητήριο γκολ στο 45ο λεπτό με κεφαλιά του Λαμπρόπουλου που διαμόρφωσε το τελικό 0-1. Η νίκη αυτή απέκτησε μεγαλύτερη αξία λόγω των συνθηκών του αγώνα και των αλλαγών που επιβλήθηκαν στο αγωνιστικό πλάνο μετά την αποβολή. Πρόκειται για την τέταρτη παρουσία του ΟΦΗ σε τελικό Κυπέλλου, μια επιστροφή στην επιφάνεια της διοργάνωσης που συμπίπτει με την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, γεγονός που προσδίδει ιστορικό βάρος στην προοπτική του να επαναλάβει το έπος του 1987. Ο Χρήστος Κόντης και το τεχνικό επιτελείο διαχειρίστηκαν τον αγώνα με εναλλακτικές λύσεις στην τακτική, ενώ οι παίκτες επί του χορταριού εκτέλεσαν την οδηγία που οδήγησε στην εκτέλεση στημένης φάσης και στο νικητήριο γκολ. Οι ημερομηνίες, τα γκολ και οι αποβολές παραμένουν καταγεγραμμένα στα επίσημα φύλλα αγώνα που πιστοποιούν την πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του Βόλου.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ορίζεται για τις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, όπου ο ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί στον 24ο τελικό της ιστορίας του και θα διεκδικήσει την 9η κατάκτηση, ενώ ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει στον τέταρτο τελικό του, προσφέροντας στους οπαδούς και των δύο ομάδων μια διοργάνωση με ιστορικά χαρακτηριστικά.