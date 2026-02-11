Η Τζουλιέτ Μπράιαντ δήλωσε στο BBC ότι χαιρετίζει τη δήλωση του βασιλιά αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος είναι «έτοιμος να υποστηρίξει» την αστυνομία καθώς εξετάζει τις καταγγελίες εναντίον του αδελφού του.

Ωστόσο, η Μπράιαντ, η οποία κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, κάλεσε τη Βασιλική Οικογένεια να κάνει περισσότερα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Η Μπράιαντ δεν γνώρισε ποτέ τον Άντριου και δεν έχει διατυπώσει καμία κατηγορία εναντίον του. Εκπρόσωπος του Παλατιού είχε προηγουμένως δηλώσει ότι ο βασιλιάς είχε «καταστήσει σαφές… το βαθύ του ενδιαφέρον» για τις καταγγελίες που αφορούν τον Άντριου.

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε κακοδιοίκηση σε σχέση με τη φιλία του με τον Έπσταϊν.

Η Μπράιαντ, 43 ετών, μίλησε στο BBC από το σπίτι της στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής. Σε σχέση με το Παλάτι είπε: «Είναι καλό που έκαναν επιτέλους δήλωση. Αλλά το ερώτημα είναι, θα προχωρήσουν πραγματικά σε δράση;»

Το πρώην μοντέλο δήλωσε ότι τόσο εκείνη όσο και άλλες επιζώσες είναι πρόθυμες να επικοινωνήσει μαζί τους το Παλάτι, προσθέτοντας: «Ελπίζω απλώς να μην λένε αυτά μόνο για λόγους εντυπωσιασμού. Θα ήθελα να δω πραγματική δράση».

Σχετικά με το Παλάτι, αλλά και τις αστυνομικές αρχές και άλλους φορείς, πρόσθεσε: «Πρέπει να ελέγξουν όλα τα αρχεία και emails του πρίγκιπα Άντριου».

Η Μπράιαντ είπε ότι οι αρχές είχαν προηγουμένως εξετάσει «όλες τις πληροφορίες μου» σχετικά με την επαφή της με τον Έπσταϊν.

«Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να ελέγξουν και τις πληροφορίες του, αφού ήταν φίλος του Έπσταϊν», είπε.

«Πιστεύω ότι πρέπει να δημοσιοποιήσουν πληροφορίες αν δεν έχουν τίποτα να κρύψουν».

Εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε: «Ο βασιλιάς έχει καταστήσει σαφές, με λόγια και με πρωτοφανείς ενέργειες, το βαθύ του ενδιαφέρον για τις καταγγελίες που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ».

«Ενώ οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί πρέπει να απαντηθούν από τον κ. Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, αν επικοινωνήσει μαζί μας η Thames Valley Police, είμαστε έτοιμοι να τους υποστηρίξουμε, όπως αναμένεται», πρόσθεσαν.

«Όπως είχε δηλωθεί προηγουμένως, οι σκέψεις και η συμπάθεια των Αυτών Μεγαλειοτήτων παραμένουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Η Έιμι Γουόλεϊς, συν-συγγραφέας του πρόσφατου απομνημονεύματος της Βιρτζίνια Γκιούφρε, χαιρέτισε επίσης την πιο αποφασιστική στάση του Παλατιού.

Μιλώντας στο BBC Woman’s Hour την Τετάρτη, η Γουόλεϊς είπε ότι «τον καλούν συγκεκριμένα να λογοδοτήσει, αντί για γενική έκφραση ανησυχίας για τους επιζώντες, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι παραμένει δύσπιστη ότι ο Άντριου θα ανταποκριθεί στις αυξανόμενες εκκλήσεις να καταθέσει στις ΗΠΑ για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν.

«Το μόνο που θα τον αναγκάσει να το κάνει είναι αν ο βασιλιάς Κάρολος του πει ότι πρέπει», είπε η Γουόλεϊς.

Περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία σχετικά με τον Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης τον προηγούμενο μήνα.

Στα τελευταία έγγραφα περιλαμβάνονται φωτογραφίες του Άντριου, πλήρως ντυμένου, γονατισμένου πάνω από μια γυναίκα που βρισκόταν στο έδαφος.

Το υλικό υποδηλώνει επίσης ότι μοιραζόταν συνειδητά εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Έπσταϊν από την επίσημη θέση του ως εμπορικός απεσταλμένος το 2010 και 2011.

Η Μπράιαντ είπε ότι ήταν 20 ετών όταν γνώρισε τον Έπσταϊν – ο οποίος ήταν 49 τότε – σε ένα εστιατόριο στο Κέιπ Τάουν το 2002.

Ανέφερε ότι τη κακοποίησε επανειλημμένα στο νησί του και στη φάρμα του στο Νέο Μεξικό μεταξύ 2002 και 2004, περιγράφοντας ότι ένιωθε σαν «φοβισμένο ποντίκι γύρω από ένα φίδι».

«Ήταν ένας πανέξυπνος εγκληματίας και ιδιαίτερα χειριστικός», είπε. «Δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω την κατάσταση όπως πολλές άλλες νεαρές κοπέλες».

Η Μπράιαντ τόνισε ότι η πρώην σύντροφος του Έπσταϊν, Τζιλέιν Μάξγουελ, ήταν παρούσα στην κακοποίησή της και δεν πρέπει ποτέ να αφεθεί ελεύθερη από τη φυλακή.

Η Μάξγουελ – που εκτίει ποινή 20 ετών για διακίνηση σεξ – αρνήθηκε αυτήν την εβδομάδα να απαντήσει σε ερωτήσεις σε ακρόαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με τον δικηγόρο της να δηλώνει ότι θα μιλήσει μόνο αν της δοθεί χάρη.

«Ήταν συχνά εκεί [στο νησί], αλλά εγώ φοβόμουν πολύ», είπε η Μπράιαντ. «Σχεδόν ήταν σαν να έτρεχε εκείνη τον τόπο, ήταν πολύ μορφωμένη και σίγουρη για τον εαυτό της. Εγώ ήμουν απλώς παραλυμένη από το φόβο».