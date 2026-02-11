Οι κυβερνητικές πηγές επεσήμαναν ότι η συνάντηση διήρκησε 1,5 ώρα, και αυτό είναι ενδεικτικό του καλού κλίματος που υπήρχε στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συζήτηση «ήταν ειλικρινής, κάλυψε όλα τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει κατά καιρούς εντάσεις και διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό που συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές και αποτυπώθηκε και στις δηλώσεις των δύο ηγετών, ήταν η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και η περαιτέρω βελτίωση του κλίματος συνεργασίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε στο έπακρο τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας και για πρώτη φορά σε ανώτατο επίπεδο Ελληνας Πρωθυπουργός έθιξε ευθέως την άρση του casus belli ενώπιον του Τούρκου ομολόγου του. «Καιρός να αρθεί κάθε απειλή που έρχεται από το παρελθόν» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά Ερντογάν σε «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη και η απάντηση Μητσοτάκη

Για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη έκανε λόγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να τονίζει ότι η Συνθήκη της Λωζάνης προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική. «Επανέλαβα επίσης στον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης έναντι των μειονοτήτων, οι οποίες αποτελούν το ανθρώπινο στοιχείο των σχέσεών μας. Μοιράστηκα με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας όσον αφορά την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών για την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος.

«Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι το καθεστώς τους προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια από τη Συνθήκη της Λωζάνης που προβλέπει ρητά ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι θρησκευτική, αποκλείοντας κάθε άλλη παρερμηνεία. Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης ζουν αρμονικά με Χριστιανούς συμπολίτες μας, βάσει των αρχών της ισονομίας και της ισοπολιτείας» επεσήμανε από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη πρωτίστως, η ελληνική μειονότητα, παρά δυστυχώς τη μεγάλη της συρρίκνωση, εξακολουθεί να εμπλουτίζει την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Τουρκίας. Θα συνεργαστούμε για το πώς αυτές οι δύο μειονότητες μπορούν να γίνουν πράγματι γέφυρες φιλίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών μας» τόνισε στην συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η αναφορά Μητσοτάκη σε Ελευθέριο Βενιζέλο και Κεμάλ Ατατούρκ

Αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κεμάλ Ατατούρκ, έκανε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κοινές δηλώσεις του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ύστερα από την κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, στην Άγκυρα. Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκλιση, τον διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, επίσης, ότι προσβλέπει στη συνεργασία των δύο χωρών και απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, τόνισε: «θα χαρώ να σας υποδεχθώ μαζί με τους υπουργούς σας στην Ελλάδα για την επόμενη Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του τόνισε: «Επιβεβαιώνεται η αξία που έχει ο διάλογος και οι σχέσεις της καλής γειτονίας. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό των σχέσεων μας τα τελευταία δύο χρόνια. Πολιτικός διάλογος, πολιτική ατζέντα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι οι τρεις πυλώνες των συζητήσεων. Ακόμη και όταν διαφωνούμε είναι σημαντικό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και εντάσεις. Συμφωνήσαμε σε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες. Επιτυχία η βίζα στους φίλους Τούρκους για επίσκεψη στα ελληνικά νησιά. Έχουμε μία καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό με τις ροές στο ανατολικό Αιγαίο να έχουμε μειωθεί στο 60%. Η καταπολέμηση των δικτύων διακινητών να είναι σταθερός στόχος των δύο κρατών μας. Στόχος να φτάσουμε τα 10 δισ. στο διμερές μας εμπόριο. Η μειονότητα της Θράκης είναι μόνο μουσουλμανική. Υπάρχουν και σημαντικές διαφωνίες. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Καθαρή η θέση μας για μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης. Ας εργαστούμε πώς οι μειονότητες μπορούν να γίνουν γέφυρες φιλίας μεταξύ των λαών μας. Καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις, αν όχι τώρα, πότε. Προσβλέπουμε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ελλάδα στηρίζει την λύση των δύο κρατών στο Ισραήλ. Δεν στηρίζουμε την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ. Κλείνω, αγαπητέ Ταγίπ, με τη σκέψη ότι η μοίρα μάς όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, ευημερίας και προόδου των χωρών μας, στον δρόμο που άνοιξαν Ελευθέριος Βενιζέλος και Κεμάλ Ατατούρκ». «Θα χαρώ να σας δω στην Ελλάδα, στο επόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας», κατέληξε ο Πρωθυπουργός, προσκαλώντας τον Τούρκο πρόεδρο στην Αθήνα.





Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του είπε: «Είχαμε αποφασίσει από το 2023 ότι συμφωνούμε να συνεχίσουμε τον διάλογό μας. Βλέπουμε ότι οι συμφωνίες και τα μνημόνια που υπογραφούμε μας παρέχουν το καλύτερο έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών και ελπίζουμε να συνεχίσουν. Συζητήσαμε τις θέσεις μας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα με βάση το διεθνές δίκαιο και σε αυτό συμφωνούμε με τον πολύτιμο εταίρο μας. Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι συμφωνούμε με τον φίλο μου Κυριάκο σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι από το 2023 και μετά θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο. Μοιράστηκα με τον κ. Μητσοτάκη απόψεις για ελευθερίες στους μουσουλμάνους στη Δυτική Θράκη και την τουρκική μειονότητα. Εξετάσαμε την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και το ειρηνευτικό σχέδιο Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ να επεκτείνει την δραστηριότητά του στην Δυτική Όχθη».





Η κοινή δήλωση Ελλάδας – Τουρκίας

Ελλάδα και Τουρκία εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή ανακοίνωση (ανεπίσημη μετάφραση): Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Α.Ε. κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, Α.Ε. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκαν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου 2026 στο πλαίσιο της 6ης συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Οι δύο Ηγέτες συμπροήδρευσαν της συνεδρίασης της έκτης συνάντησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών ως συντονιστών και των Υπουργών αρμόδιων για Θησαυροφυλάκιο και Οικονομικά/Οικονομία και Οικονομικά· Εσωτερικών/Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας του Πολίτη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας· Πολιτισμού και Τουρισμού/Πολιτισμού· Εθνικής Παιδείας/Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού· Βιομηχανίας και Τεχνολογίας/Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών· και Εμπορίου. Οι δύο Ηγέτες σημείωσαν τα ακόλουθα: – Η Τουρκία και η Ελλάδα τόνισαν εκ νέου ότι είναι αποφασισμένες να καλλιεργήσουν φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση, σύμφωνα με τη «Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία», η οποία υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, κατά την 5η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να προωθήσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και να διευρύνουν τους τομείς συνεργασίας. – Η Τουρκία και η Ελλάδα επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση των αποτελεσματικών διαύλων και μηχανισμών επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για την εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, προκειμένου να αποφεύγεται ενδεχόμενη κλιμάκωση και οι κίνδυνοι για την επιτυχή διαχείριση των διμερών τους σχέσεων. – Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι η διευρυμένη διμερής συνεργασία, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία και θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. – Υπό το πρίσμα της αύξησης του διμερούς εμπορικού τους όγκου και της οικονομικής συνεργασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς τους δεσμούς και να επιτύχουν τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε διμερή εμπορικό όγκο έως το τέλος της δεκαετίας. Προς τον σκοπό αυτό δεσμεύθηκαν να εντείνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρηματικών τους κοινοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες του Ελληνοτουρκικού Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, καθώς και άλλων συναφών επιχειρηματικών ενώσεων και των οργανισμών προώθησης επενδύσεων των δύο χωρών. – Η Τουρκία και η Ελλάδα χαιρέτισαν τη συνέχιση του προσωρινού καθεστώτος θεωρήσεων Σένγκεν βραχείας διαμονής, με στόχο τη διευκόλυνση των τουριστικών επισκέψεων Τούρκων υπηκόων σε δώδεκα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. – Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν ότι, πέραν της υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ο τριμερής μηχανισμός συνεργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει και τη Βουλγαρία, έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα. Οι δύο χώρες υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης και περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. – Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία και την αναγκαιότητα ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. – Αμφότερες οι χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας —ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας— με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας. – Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Τα έργα αυτά ενισχύουν ουσιαστικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη χωρητικότητα τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις τεχνικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις για ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, καθώς και με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιφερειακών εφοδιαστικών αλυσίδων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές εξέτασαν την πρόοδο του έργου κατασκευής δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στους Κήπους–Ύψαλα, κατόπιν της Συμφωνίας του 2006. Η συνολική και αποτελεσματική διασύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση ομαλής ροής της κυκλοφορίας, διαλειτουργικότητας των συστημάτων και περαιτέρω ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας. – Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, στον οικονομικό και στρατηγικό τομέα. Και οι δύο πλευρές επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της συνεργασίας στην επιστήμη, την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, μέσω της υλοποίησης διμερούς προγράμματος συνεργασίας στην επιστήμη και την τεχνολογία. – Η Τουρκία και η Ελλάδα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Meriç/Έβρου, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο χώρες αποφάσισαν να επανενεργοποιήσουν την ad hoc Κοινή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της Κοινής Δήλωσης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δασών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2010, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης του ποταμού Meriç/Έβρου. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την κοινή τους δέσμευση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πλημμυρών στη λεκάνη απορροής του ποταμού Meriç/Έβρου, σε συνεργασία και με το άλλο παρόχθιο κράτος. – Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ως δύο Σύμμαχοι, μεταξύ άλλων ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου 2026 στην Τουρκία. – Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ. – Οι δύο χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε διεθνείς οργανισμούς και, στον βαθμό του δυνατού, να υποστηρίζουν αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους σε διεθνείς πλατφόρμες. – Οι δύο Ηγέτες είχαν επίσης εκτενή ανταλλαγή απόψεων για διμερή ζητήματα, καθώς και για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική στον Πολιτικό τους Διάλογο, στη Θετική Ατζέντα/Κοινό Σχέδιο Δράσης και στις συζητήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Τι προηγήθηκε

H κατ΄ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν, διήρκησε συνολικά για 1 ώρα και 45 λεπτά και στη συνέχεια ξεκίνησε το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας. H Αθήνα και η Άγκυρα υπέγραψαν τις παρακάτω συμφωνίες για:

1.Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2.Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού

3.Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4.Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’.

5.Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6.Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7.Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

Σε πολύ καλό κλίμα διεξήχθη η διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Τούρκο ομόλογό του, υπουργό Βιομηχανίας Μεχμέτ Φετίχ Κασίρ. Εκτός από την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας των δύο χώρων στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου συμβουλίου συνεργασίας, συμφωνήθηκε και η ενεργοποίηση του μνημονίου συνεννόησης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είχε υπογραφεί στο πέμπτο ανώτατο συμβούλιο. Επίσης συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας στους τομείς της μετρολογίας, της πιστοποίησης και startups. Μεταξύ των άλλων συμφωνήθηκε μέχρι το καλοκαίρι ο Τούρκος υπουργός να επισκεφτεί την Αθήνα και μέχρι το Σεπτέμβρη ο κ. Θεοδωρικάκος την Τουρκία.

Μητσοτάκης: Στρατηγική επιλογή Ελλάδας Τουρκίας ο διάλογος, η θετική ατζέντα και τα ΜΟΕ

Σε ανάρτησή του αμέσως μετά ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση ότι «η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον». Για τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο σημείωσε: «Κάναμε έναν αναλυτικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία 2 και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση 3 πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Θέλουμε να συμμετάσχουμε στο SAFE, δηλώνει ο Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Σε ανάρτησή του ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην ατζέντα των συνομιλιών που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας έμμεση αναφορά στο πρόγραμμα SAFE, δείχνοντας την διακαή επιθυμία της Άγκυρας να συμμετάσχει. «Θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας στις αμυντικές πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει πρόσφατα στην Ευρώπη είναι προς το κοινό μας συμφέρον» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος. Παράλληλα, έκανε εν νέου λόγο για «τουρκική μειονότητα» της Δυτικής Θράκης, είπε ότι έθεσε με «σαφήνεια και ειλικρίνεια» τις θέσεις της χώρας του για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και κατέληξε: «Ως δύο γειτονικές και σύμμαχες χώρες, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου, με βάση μια προσέγγιση που βασίζεται στη συνεργασία».

Η ανάρτηση του Ταγίπ Ερντογάν

Yunanistan ile ilişkilerimizin diğer tüm alanlarında 2023 yılından bu yana sağladığımız ivme gibi, Ege’de birbiriyle bağlantılı sorunların çözümü noktasında da ilerleme kaydedilebileceğine inanıyoruz. pic.twitter.com/bhlXCvOgB6 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 11, 2026

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

«Όσο η Τουρκία επιμένει στις αναθεωρητικές θέσεις και τις παράνομες διεκδικήσεις της, σε αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ακόμη και στην απειλή πολέμου εις βάρος της Ελλάδας, τα περιθώρια για την επίλυση της μοναδικής διαφοράς, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, θα παραμένουν ισχνά».

Με αυτόν το τρόπο σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος, αρμόδιος Τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τις συζητήσεις και δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Ο κ. Μάντζος πρόσθεσε ότι όσο οι προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας, με πλέον χαρακτηριστική την έκδοση NAVTEX «αορίστου διαρκείας» σε μεγάλη έκταση του Αιγαίου ή την επανάληψη των αναφορών σε «τουρκική μειονότητα» παρά τη Συνθήκη της Λωζάννης, θα συνεχίζονται, η ελληνοτουρκική προσέγγιση θα περιορίζεται απλώς σε διαχείριση κρίσεων.

«Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας οφείλει να συνεχιστεί, χωρίς αυταπάτες, με ρεαλισμό και απόλυτη επίγνωση των θέσεων της άλλης πλευράς», τόνισε ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Και συμπλήρωσε:«Η χώρα μας οφείλει πάντα να βλέπει τον χάρτη από ψηλά. Με έγκαιρη πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως τον ρόλο της Τουρκίας, σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, από την Αίγυπτο ως τη Συρία και τις περιοχές των Κούρδων».

Υπογράμμισε πώς έναν κόσμο ολοένα και πιο αβέβαιο, η συναντίληψη στην εθνική υψηλή στρατηγική είναι αναγκαία, όχι εφήμερα αλλά σταθερά, με πυλώνες την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, την ενίσχυση διατήρηση διεθνών συμμαχιών και τη μεγιστοποίηση του ρόλου της χώρας μας εντός των διεθνών οργανισμών.

ΣΥΡΙΖΑ: Έλλειψη συγκροτημένης στρατηγικής

«Η σημερινή συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ότι και οι δύο πλευρές επιδίωκαν κυρίως να στείλουν το μήνυμα ότι όλα βαίνουν καλώς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, χωρίς να θιγούν θέματα ουσίας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι αποτελεί πάγια θέση του, ότι πρέπει πάντοτε να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας και διάλογος με την Τουρκία, με σαφείς κόκκινες γραμμές, στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης στρατηγικής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Δυστυχώς ωστόσο, «στη σημερινή συνάντηση αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, γεγονός το οποίο εκθέτει την χώρα σε προκλήσεις:

Ο κ. Μητσοτάκης, ενώ έθεσε δημόσια το ζήτημα της άρσης του casus belli από την Τουρκία, απέφυγε να θέσει το θέμα του καλωδίου στον Ερντογάν, ενώ μάλιστα στην Κοινή Διακήρυξη αναφέρεται ρητώς η πρόθεση να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία σε ενεργειακά θέματα και θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δηλαδή από την μία πλευρά θέλουμε την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας με την Τουρκία ‘με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα’ και από την άλλη ο πρωθυπουργός δεν θέτει την παρεμπόδιση του καλωδίου από την Τουρκία».

Συνεχίζοντας την κριτική, υποστηρίζει ακόμη: «Παράλληλα, τόσο στις δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν, όσο και στην Κοινή Διακήρυξη, γίνεται αναφορά σε συνεργασία στο μεταναστευτικό – προσφυγικό σε διμερές και τριμερές πλαίσιο (με Βουλγαρία) χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος, δηλαδή στην Κοινή Δήλωση ΕΕ – Τουρκίας του 2016, την οποία η Τουρκία έχει θέσει υπό αναστολή, ειδικά όσον αφορά τις επιστροφές.

Εξίσου αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση, για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση θα πρέπει να κατανοήσει, ότι το να μένουν εκτός ατζέντας τέτοια ζητήματα δημιουργεί σοβαρούς μελλοντικούς κινδύνους, καθώς έτσι απλώς κερδίζει χρόνο η Τουρκία για να ασκήσει πίεση αργότερα και να επανέλθει στις γνωστές της προκλήσεις, όταν θα την συμφέρει η γεωπολιτική συγκυρία».

ΚΚΕ: Επικίνδυνος εφησυχασμός

«Η κυβερνητική προσπάθεια να συγκεντρωθεί η προσοχή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στην “θετική ατζέντα” των οικονομικών και άλλων συμφωνιών, δηλαδή στις μπίζνες των επιχειρηματικών ομιλών των δύο χωρών, δεν μπορεί να κρύψει ότι στην πράξη διατηρούνται οι απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, διαψεύδοντας το δόγμα των “ήρεμων νερών”.

Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η “γαλάζια πατρίδα”, οι γκρίζες ζώνες, τα περί “τουρκικής μειονότητας” στη Δ. Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Ο εφησυχασμός που επιχειρείται είναι επικίνδυνος, ενώ ο αποκαλούμενος “οδικός χάρτης” δεν αφορά την ανάπτυξη της φιλίας των δύο λαών, αλλά την ενίσχυση της ΝΑ Πτέρυγας του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο που οξύνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και προωθούνται “διευθετήσεις” σε βάρος των λαών, τις οποίες στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση με κάθε τρόπο. Είναι χαρακτηριστική, άλλωστε, η αναφορά Μητσοτάκη στη συνεργασία με την Τουρκία για την “ανοικοδόμηση” της Συρίας, όταν η Τουρκία έχει στη Συρία ρόλο κατοχικής δύναμης.

Στο πλαίσιο αυτών των “διευθετήσεων”, με τη σφραγίδα των ΗΠΑ και της ΕΕ, είναι υποκριτικός ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι επιδιώκει “αδιαμεσολάβητες σχέσεις” με την τουρκική κυβέρνηση. Αντίθετα στρώνεται το έδαφος για την συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των ενεργειακών και άλλων ομίλων» προσθέτει η ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Τέλος, είναι προκλητικό ο κ. Μητσοτάκης να επιχαίρει για τη συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας στο μεταναστευτικό, λίγες μέρες μόνο μετά την εγκληματική ενέργεια σε βάρος των προσφύγων και μεταναστών στη Χίο, όταν αυτό το έγκλημα είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της “συνεργασίας”, με βάση την πολιτική της ΕΕ».

Ανιστόρητος και επικίνδυνος

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό με αφορμή την παρουσία του στην Άγκυρα και την συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, άσκησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε: «Εξοργιστική και επικίνδυνη η παρουσία και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έπειτα από τη συνάντηση του με τον σφαγέα Ερντογάν, καθώς υπέπεσε σε σειρά εγκληματικών τοποθετήσεων, όπου μεταξύ άλλων:

Παραβίασε ο ίδιος την Συνθήκη της Λωζάνης, ισχυριζόμενος ότι οι μειονότητες μπορεί να γίνουν “γέφυρα φιλίας”, αγνοώντας επιδεικτικά ότι με τη Συνθήκη ή Τουρκία παραιτείται από οποιαδήποτε παρέμβαση στην Θράκη, καθώς ξεκαθαρίζεται ότι η μοναδική εθνική μειονότητα είναι η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, ενώ στη Θράκη υπάρχει θρησκευτική και όχι “εθνική” μειονότητα με μοναδική υποχρέωση του ελληνικού κράτους την διδασκαλία του Κορανίου, στην Αραβική.

Ο Κ. Μητσοτάκης ζήτησε να “τιμηθεί η παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ”, μια τοποθέτηση που είναι εγκληματικό να γίνεται από Έλληνα πρωθυπουργό, καθώς ο Κεμάλ Ατατούρκ ευθύνεται για τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος ανέφερε: «Τέλος ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον Ερντογάν να “συνεργαστεί” η Ελλάδα με την Τουρκία στο θέμα των λαθροδιακινητών!

Ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει μόνο γέλιο, καθώς όλοι γνωρίζουν πως ο μεγαλύτερος δουλέμπορος και λαθροδιακινητής είναι η Τουρκία, που στέλνει με σχέδιο και συντεταγμένα χιλιάδες λαθρομετανάστες στην χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος».

Τα τουρκικά ΜΜΕ κάλυψαν τη συνάντηση αναφέροντας τα εξής:

Η Milliyet ανέδειξε την «ειλικρινή συζήτηση για το Αιγαίο» και τόνισε τόσο τα οικονομικά όσο και τα γεωπολιτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων και της ασφάλειας.

Η Sabah επικεντρώθηκε στη σημασία του διαλόγου και των δυνατοτήτων επίλυσης των θεμάτων μέσω διεθνούς δικαίου, παραθέτοντας και τις λεπτομέρειες των συμφωνιών.

Η Hürriyet τόνισε τη φράση-κλειδί του Ερντογάν: «Με καλή πίστη δεν υπάρχει άλυτο πρόβλημα», επισημαίνοντας τη δυνατότητα επίλυσης περίπλοκων ζητημάτων σε πλαίσιο διεθνούς δικαίου.

Η Yeni Şafak ανέδειξε τις δηλώσεις για το εμπόριο και την ειλικρίνεια στις συζητήσεις για Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Η A Haber παρουσίασε τα βασικά σημεία ως τίτλους, εστιάζοντας στο διεθνές δίκαιο, την πολιτική βούληση, τις μειονότητες, την ασφάλεια και τις περιφερειακές κρίσεις.