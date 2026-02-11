Η Τουρκία, μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές στον κόσμο, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τεκτονικών πλακών – της Ευρασίας, της Αφρικής, της Αραβίας και της Ανατολίας. Αυτό το σύνθετο γεωλογικό περιβάλλον έχει προκαλέσει στο παρελθόν σειρά καταστροφικών σεισμών, με πιο φονικό τον σεισμό του Ερζιντζάν το 1939, που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 30.000 ανθρώπους.