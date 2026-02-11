Αρχικά η Χάποελ Τελ Αβίβ εθεωρείτο μπροστά στην κούρσα, εξαιτίας της παρουσίας του Δημήτρη Ιτούδη στην άκρη του πάγκου, που έδινε επιπλέον βαρύτητα στην πρόταση των Ισραηλινών. Τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα της Χάποελ και οι σχετικές εσωτερικές συζητήσεις για την τεχνική ηγεσία μετατόπισαν το βάρος της απόφασης, δημιουργώντας ρήγμα στη σταθερότητα που παρουσίαζε αρχικά το πακέτο της ισραηλινής ομάδας. Η μεταβολή αυτή, σε συνδυασμό με την σταθερή εμπλοκή του Παναθηναϊκού AKTOR στις διαπραγματεύσεις, άλλαξε τις ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί στις πρώτες ημέρες και έδωσε νέο ρυθμό στην υπόθεση.

Στην οικονομική παράμετρο το τοπίο παραμένει κρίσιμο: η πρόταση του Οφέρ Γιανάι προς τον παίκτη ήταν στα 11 εκατομμύρια, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR προσέφερε 12.2 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαιο 2.5 ετών, με διαφορά 1.2 εκατομμυρίου υπέρ της ελληνικής πλευράς. Παρά τη στενή απόσταση στα ποσά, η ελληνική διοίκηση φέρεται να αξιοποίησε μεθοδικά κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να κλίνει την επιλογή, διατηρώντας συχνές επαφές, οργανώνοντας επαφές σε υψηλό επίπεδο και επιδεικνύοντας επιχειρηματολογία για τον ρόλο που προβλέπεται για τον Χέιζ-Ντέιβις.

Η καθυστέρηση στην τελική απόφαση του παίκτη, λόγω των αμφιβολιών για το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη στην Χάποελ, αξιοποιήθηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR ως στρατηγικό πλεονέκτημα: η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο επέμειναν, πίεσαν για απαντήσεις και δεν άφησαν την υπόθεση να σβήσει.

Η Χάποελ είχε ήδη ετοιμάσει συμβόλαιο διάρκειας 2.5 ετών και υπήρξε σαφής πρόταση από πλευράς Οφέρ Γιανάι, ωστόσο η εκκρεμότητα γύρω από την τεχνική ηγεσία της ισραηλινής ομάδας επιβράδυνε τις εξελίξεις και περιόρισε την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δέχθηκε ασφυκτικό πρέσινγκ από την ελληνική ομάδα και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι πολύ κοντά στο να αποδεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού AKTOR.