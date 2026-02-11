Η 41χρονη Αμερικανίδα, θρύλος του αγωνίσματος, έχασε την ισορροπία λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση και υπέστη πτώση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο ίδιο πόδι όπου είχε προηγουμένως κάνει χειρουργείο χιαστού. Η Βον αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό στο αριστερό γόνατο καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά μια εβδομάδα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών. Μετά την πτώση, ασθενοφόρο και ιατρική ομάδα στο σημείο παρέλαβαν την αθλήτρια και στη συνέχεια η μεταφορά της στο νοσοκομείο έγινε με ελικόπτερο. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της πτώσης και οι αναφορές των διοργανωτών περιέγραψαν την ένταση της πτώσης και τη γρήγορη επέμβαση του ιατρικού προσωπικού.

Λίγες ημέρες μετά το ατύχημα, η 41χρονη δημοσίευσε φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Στη λεζάντα της φωτογραφίας ανέφερε: «Έκανα το 3ο χειρουργείο σήμερα και ήταν επιτυχημένο. Η επιτυχία σήμερα έχει εντελώς διαφορετικό νόημα από ότι είχε πριν λίγες μέρες. Προοδεύω και ενώ είναι αργή η επιστροφή, ξέρω ότι θα είμαι καλά. Ευγνώμων για όλο το απίστευτο ιατρικό προσωπικό, φίλους, οικογένεια, που ήταν δίπλα μου και την αγάπη και υποστήριξη από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Επίσης, τεράστια συγχαρητήρια στις συναθλήτριές μου και σε όλους τους αθλητές της Team USA που είναι εκεί έξω και με εμπνέουν και μου δίνουν κουράγιο».

Οι ιατρικές αναφορές που έγιναν γνωστές δεν έχουν δημοσιοποιήσει αναλυτικά την έκταση των τραυματισμών πέρα από τις δηλώσεις για την αναγκαιότητα νέας χειρουργικής επέμβασης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της ομάδας, η επέμβαση κατά την οποία η Βον υποβλήθηκε σήμερα ήταν το τρίτο χειρουργείο από την αρχική βλάβη και κρίθηκε απαραίτητη για την αποκατάσταση της λειτουργίας του αριστερού γόνατος. Η ομάδα του Ιατρικού Τμήματος παρέχει καθημερινή ενημέρωση για την πορεία ανάρρωσης, ενώ οι θεράποντες ιατροί έχουν επισημάνει ότι η επάνοδος στην αγωνιστική δράση θα είναι σταδιακή και θα απαιτήσει χρόνο και φυσιοθεραπεία. Στο πλαίσιο αυτό, οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών παρακολουθούν στενά την κατάσταση της Βον και έχουν προσφέρει υποστήριξη στην αθλήτρια και στην ομάδα της. Οι επόμενες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες από τους γιατρούς και τους εκπροσώπους της αθλήτριας, ενώ η ίδια επιμένει στην επικοινωνία με τους υποστηρικτές της μέσω κοινωνικών δικτύων, αναρτώντας την εικόνα που επιβεβαιώνει την εγχείρηση και την ευγνωμοσύνη της προς όσους την βοήθησαν. Δεν έχουν δοθεί ακριβείς προβλέψεις για το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης· οι θεράποντες μιλούν για μήνες αποκατάστασης.