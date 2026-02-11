Οι αξιωματικοί κατεβαίνουν από το περιπολικό και κινούνται προς την κύρια είσοδο, όταν στην πορεία εμφανίζεται ένα μικρό σκυλάκι που αρχίζει να γαβγίζει επανειλημμένα και να προσεγγίζει τους αστυνομικούς. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το ζώο να κινείται μπροστά τους και να τους οδηγεί σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στον κήπο και προς έναν φράχτη κοντά στο δρόμο. Η καταγραφή της κάμερας δείχνει τις αντιδράσεις των αστυνομικών, την επανεκτίμηση της κατάστασης και την ταχύτητα με την οποία ακολουθούν το σκυλί, χωρίς να καταγράφεται στην αρχή κάποια άλλη εξωτερική παρέμβαση ή ένδειξη που να τους οδηγεί στο ίδιο σημείο. Στο πλάνο καταγράφεται επίσης η σύγχυση των γονέων που περιγράφουν το παιδί ως αγνοούμενο και η ταχεία συνεργασία των αξιωματικών με το περιβάλλον της γειτονιάς πριν το ζώο τους οδηγήσει περαιτέρω.

Καθώς το σκυλί προχωρά, οι αστυνομικοί ακολουθούν και φτάνουν σε έναν φράχτη όπου το ζώο φαίνεται να δείχνει μια συγκεκριμένη προσέγγιση προς ένα σταθμευμένο όχημα. Το βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που το σκυλί μένει μπροστά από το αυτοκίνητο και γαβγίζει επίμονα έως ότου ένας από τους αστυνομικούς ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού. Μέσα στο όχημα βρέθηκε το 3χρονο αγόρι, το οποίο όπως φαίνεται στο υλικό δεν παρουσίαζε άμεσες ενδείξεις τραυματισμού.