Στην εκδίκαση της δίωξης του Μάριου Ηλιόπουλου, ο πρόεδρος της ΑΕΚ αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο στέλνοντας τα «βέλη» του προς διάφορες πλευρές.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του ενημέρωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον τόσο για αυτό που είπε και διέρρευσε στον Τύπο όσο και για τα όσα συνέβησαν μετά το ντέρμπι με την Ένωση

Η ενημέρωση των Πειραιωτών αναφέρει:

«Για όσα χυδαία και συκοφαντικά είπε ο κύριος Ηλιόπουλος στην απολογία του και στην συνέχεια τα διέρρευσε στον Τύπο θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Ταυτόχρονα θα υποβληθούν άμεσα μηνύσεις για την εξύβριση και τις απειλές του, μετά τον αγώνα ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, σε στελέχη και τον προπονητή του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ».

Πηγή: gazzetta.gr