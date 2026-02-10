Ο 39χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, όπου παρακολουθείται ιατρικά, μετά τη δημόσια αποκάλυψή του ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.