Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία παλαιμάχων, στελεχών και φίλων της ομάδας και περιλάμβανε χαιρετισμούς, ανταλλαγή ευχών και αναμνηστικές φωτογραφίες. Ο Μάριος Ηλιόπουλος απηύθυνε σύντομη ομιλία προς τους παλαιμάχους στην οποία υπογράμμισε την αξία της διατήρησης των δεσμών μεταξύ της ομάδας και των πρώην ποδοσφαιριστών, στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο και συμμετείχε ενεργά στην κοινωνική πλευρά της εκδήλωσης. Τα στιγμιότυπα από την αρχική φάση της εκδήλωσης δείχνουν στενή επαφή μεταξύ διοίκησης και βετεράνων, χειραψίες και συνομιλίες που διήρκησαν πέραν της επίσημης διαδικασίας, ενώ οι παρευρισκόμενοι έκαναν αναφορές στην ιστορία και τις στιγμές της ΑΕΚ.

Μετά την κοπή της πίτας, ακολούθησε τραγούδι και χορός, όταν ο πρόεδρος της ΠΑΕ τραγούδησε μαζί με τον Στέλιο Μανωλά, ο οποίος είναι πλέον πρόεδρος του Συνδέσμου Βετεράνων. Οι δύο άνδρες ερμήνευσαν το «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ», έργο σε στίχους του Οδυσσέα Ελύτη με μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, και η κοινή εμφάνισή τους προκάλεσε έντονη ανταπόκριση από το ακροατήριο. Μετά το τραγούδι ο Στέλιος Μανωλάς αφιέρωσε επίσης στιγμιότυπα από το ρεπερτόριο του Στέλιου Καζαντζίδη, τραγούδησε επιλεγμένα κομμάτια και χόρεψε επί σκηνής, γεγονός που αποδέχτηκε θερμά το κοινό με χειροκροτήματα και φωνές. Τα τραγούδια προκάλεσαν έντονο χειροκρότημα, ενώ ο τρόπος της παρουσίασης ανέδειξε τη ζεστασιά της συνάντησης.