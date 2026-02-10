Σύμφωνα με το Goodnet.gr το περιστατικό σημειώθηκε στο οδικό τμήμα μετά το Μπαλί, με κατεύθυνση προς Πάνορμο, στην περιοχή Σιριπιδιανά. Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο, ωστόσο δεν κρίθηκε αναγκαία η επέμβασή της.

Στο σημείο μετέβη επίσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Περάματος, συνοδεία γιατρού, καθώς και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντός του οχήματος δεν επέβαινε κανένα άτομο, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Τα ακριβή αίτια υπό τα οποία το φορτηγό κατέληξε στον γκρεμό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.