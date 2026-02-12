Ο 50χρονος και ο σύντροφός του μοιράστηκαν την ευχάριστη είδηση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια χαρούμενη φωτογραφία τους όπου τσουγκρίζουν ποτήρια, συνοδεύοντας την ανάρτηση με επίσημο μήνυμα τόσο στα γερμανικά όσο και στα αγγλικά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής έγραψε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι ο Ραλφ Σουμάχερ και ο σύντροφός του, Ετιέν Μπουσκέ Κασάν, θα παντρευτούν. Και οι δύο είναι ενθουσιασμένοι από τις πολλές θερμές ευχές και τα συγχαρητήρια που έχουν λάβει. Ο Ραλφ και ο Ετιέν δεν θα σχολιάσουν περαιτέρω προσωπικές λεπτομέρειες και ζητούν ευγενικά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».

Δείτε την ανάρτηση: