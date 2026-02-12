Εξηγώντας πως ένα χρόνο πριν έπαθε θρόμβωση, τόνισε ότι έκτοτε παίρνει ένα χάπι κάθε πρωί: «Κάθε πρωί παίρνω χάπια. Παίρνω δύο χάπια. Ένα χάπι για μία θρόμβωση που έπαθα πέρσι, που θα το παίρνω μέχρι να σας χαιρετήσω και να ξαναρθώ με άλλο πουκάμισο.

Και δυστυχώς ένα ακόμα χάπι γιατί ακόμα και στις νεαρές ηλικίες, χτυπάει χοληστερίνη. Είναι κληρονομικό. Παίρνω τα χάπια μου».

Νίκος Μουτσινάς: Οι δηλώσεις για την τηλεόραση

«Με έχει κουράσει αυτό με την τηλεόραση. Τους δυσαρεστώ με αυτό, αλλά λυπάμαι πολύ. Άρα, η τηλεόραση εμένα με έχει αγαπήσει γιατί κάτι θα της έχω φέρει, όπως μου ‘φερε κι αυτή, αλλά άμα δεν της κάνω το χατίρι, δεν μ’ αγαπάει. Άρα, έχουμε τελειώσει με την αγάπη, δεν την περιμένω απ’ την τηλεόραση. Και δεν μιλάω για τον κόσμο που παρακολουθεί και κάποιους τους αρέσω γιατί έχω το στυλάκι μου ή λέμε τα ίδια ή οτιδήποτε. Μιλάμε για την τηλεόραση, τον οργανισμό. Άρα, για να μην παθαίνουμε πανικό, όχι, δεν είναι κι ο ρόλος της τηλεόρασης να σε αγαπάει ως εργαζόμενο. Και δεν μ’ έχει πικράνει η τηλεόραση καθόλου, μου ‘χει φερθεί σούπερ έξτρα πρίμα. Δεν είναι πικρία όταν συνειδητοποιείς ότι “α οκ”. Γίνεται και χωρίς», ανέφερε ο Νίκος Μουτσινάς.

