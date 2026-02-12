Τι τηλεθέαση έκανε, όμως, το πρώτο σόου της ΕΡΤ1 για τη Eurovision; Το «Sing for Greece 2026» συγκέντρωσε 11,2% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, στον ALPHA, ο «Άγιος Έρωτας» σκαρφάλωσε στο 18,7% του συνόλου και στο 12,3% του δυναμικού κοινού. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που πήρε το lead in, κατέγραψε 14,7% στο σύνολο και 12,1% στο δυναμικό κοινό. Το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, με ένα σταθερό μερίδιο τηλεθεατών, βρέθηκε στο 12% του συνόλου και στο 9% του δυναμικού κοινού. Τα «Παιχνίδια εκδίκησης», που πήραν τη σκυτάλη, έκαναν 8,9% στο σύνολο και 7,4% στους τηλεθεατές 18-54. Στο μέτωπο του STAR, το «MasterChef» κράτησε παρέα στο 9,3% του συνόλου και στο 10,9% του δυναμικού κοινού.

Eurovision 2026: Τι θα δούμε στον Β’ ημιτελικό του Sing for Greece

Το επόμενο ραντεβού δίνεται στον Β’ ημιτελικό του «Sing for Greece 2026», την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026. Εκεί, οι 14 υποψήφιοι που έχουν κληρωθεί θα διαγωνιστούν διεκδικώντας το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

«AGAPI», RIKKI «Back in the game», GARVIN «Labyrinth», Mikay «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα «Mad About it», D3lta «ASTEIO», ZAF «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ «You Are The Fire», Stella Kay «Anatello», TIANORA «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia «Set Everything On Fire», BASILICA «Dark Side of the Moon», good job Nicky «Bulletproof», KOZA MOSTRA «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

«Sing for Greece 2026» – Eurovision: Ο Akylas στον Α’ ημιτελικό με απίθανο act