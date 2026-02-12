Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, σε συνεργασία με τη Digital Realty (DLR), τον μεγαλύτερο παγκόσμιο πάροχο λύσεων cloud & carrier-neutral data center και το Fondation de la Mer (Ίδρυμα της Θάλασσας), εγκαινιάζει ένα καινοτόμο πρόγραμμα παρακολούθησης και προστασίας της μεσογειακής φώκιας Monachus Monachus στο Ιόνιο Πέλαγος, με έμφαση στην περιοχή Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Ιθάκης και Ατοκού.

Η μεσογειακή φώκια Monachus Monachus αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο, με εκτιμώμενο πληθυσμό περίπου 400 ατόμων στην Ελλάδα και μόλις 30 στο Ιόνιο Πέλαγος. Η διάσπαση του πληθυσμού, η απειλή από την ανθρώπινη δραστηριότητα και η περιορισμένη γενετική ποικιλότητα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις προστασίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη συστηματική παρακολούθηση και μελέτη του υποπληθυσμού ομάδας του Ιονίου, χρησιμοποιώντας μη επεμβατικές μεθόδους, όπως αυτόνομα συστήματα καταγραφής φωτογραφιών και συλλογή βιολογικών δειγμάτων. Παράλληλα, οι συνεργασίες με τοπικούς φορείς και οι δράσεις ενημέρωσης στοχεύουν στη μείωση των ανθρωπογενών απειλών, όπως η τουριστική πίεση και οι αλληλεπιδράσεις με την ιχθυοκαλλιέργεια.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μια σειρά από βασικές δράσεις για την προστασία της μεσογειακής φώκιας. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση αυτόνομων καμερών σε κρίσιμες θαλάσσιες σπηλιές, προκειμένου να παρακολουθείται ο πληθυσμός της φώκιας, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένας κατάλογος αναγνώρισης ατόμων βασισμένος σε φωτογραφίες που έχουν συλλεχθεί τα τελευταία έξι χρόνια. Στο πλαίσιο της κατανόησης των αλληλεπιδράσεων με τον άνθρωπο, πραγματοποιούνται έρευνες και διαβουλεύσεις με αλιείς και εργαζόμενους σε ιχθυοκαλλιέργειες, ώστε να καταγραφούν οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πληθυσμό της φώκιας. Ταυτόχρονα, αναλαμβάνονται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τουρίστες, τοπικές κοινότητες και σχολεία, μέσα από εκθέσεις, φυλλάδια και εκπαιδευτικό υλικό, με στόχο τη διάχυση γνώσης και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης τοπικής συμμετοχής στην προστασία του είδους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσα σε τρεις εβδομάδες σε πέντε βασικές περιοχές, περιλαμβάνοντας την εγκατάσταση δύο νέων αυτόνομων καμερών και τη συντήρηση τεσσάρων ήδη υπαρχόντων, καθώς και τη συλλογή και ανάλυση μη επεμβατικών βιολογικών δειγμάτων. Τέλος, τα αποτελέσματα θα οδηγήσουν στη σύνταξη προτάσεων για συγκεκριμένα μέτρα προστασίας της φώκιας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα των δράσεων και την προστασία του είδους στο μέλλον.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος εντάσσεται σε μια ευρύτερη κοινή πρωτοβουλία των Schneider Electric και Digital Realty, που στοχεύει στη σύνδεση της τεχνολογικής καινοτομίας με την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι δύο εταιρείες, συνεργαζόμενες ήδη στον τομέα των data centers, επεκτείνουν τη συνεργασία τους πέρα από τον τεχνολογικό τομέα, στηρίζοντας δράσεις με μετρήσιμο κοινωνικό και οικολογικό αντίκτυπο. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιδιώκουν να αναδείξουν, ότι η πρόοδος και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρχουν, με στόχο ένα μέλλον, όπου η καινοτομία υπηρετεί, τόσο την τεχνολογική εξέλιξη, όσο και την περιβαλλοντική ισορροπία.

Ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Managing Director της Digital Realty Hellas, δήλωσε: «Η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς στη Digital Realty, καθώς πιστεύουμε ότι η τεχνολογική ανάπτυξη οφείλει να συνυπάρχει με τον σεβασμό στο περιβάλλον. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Schneider Electric και το Fondation de la Mer (Ίδρυμα της Θάλασσας), συμβάλλουμε έμπρακτα στη διατήρηση ενός εμβληματικού είδους της Μεσογείου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα.»

Ο Γιώργος Δριτσάνος, Vice President, Secure Power and Data Center Business για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη της Schneider Electric, ανέφερε σχετικά: «Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής μας και είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με τη Digital Realty σε μια δράση που συνδυάζει τεχνολογία, καινοτομία και περιβαλλοντική προστασία. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, επιβεβαιώνουμε ότι η ενέργεια και η τεχνολογία μπορούν να λειτουργούν ως καταλύτες για έναν πιο βιώσιμο κόσμο, προστατεύοντας πολύτιμους φυσικούς πόρους και ενισχύοντας τη συνείδηση των τοπικών κοινωνιών.»

Η δράση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Schneider Electric και της Digital Realty για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη στήριξη των τοπικών οικοσυστημάτων στον θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας.