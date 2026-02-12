Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή σήμερα, Πέμπτη (12/2), το πρωί, μέσα από μια ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον Αναστάση Παπαληγούρα χαρακτηρίζοντάς τον ως πολιτικό που συνδύασε τη μαχητικότητα με το μέτρο και την αθόρυβη προσφορά, με αφορμή τον θάνατο του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας.

«Αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια, αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες», σημειώνει ο Πρωθυπουργός.

Στη δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι ο Αναστάσης Παπαληγούρας πρώτα υπηρέτησε ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και στη συνέχεια ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, κερδίζοντας τον σεβασμό συνεργατών και αντιπάλων, αλλά και την αγάπη των συμπατριωτών του στην Κορινθία. Ο Πρωθυπουργός καταλήγει εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Χατζηδάκης για τον θάνατο Παπαληγούρα: Είχε μια πολιτική πορεία ταυτισμένη με το ήθος

Ο Κωστής Χατζηδάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ΟΡΕΝ αναφέρθηκε στον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα.

«Το έμαθα πριν από 10 λεπτά. Συνδεόμουν μαζί του, όχι μόνο επειδή συμπορευτήκαμε πολιτικά» είπε αρχικά και πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Συνδεόμουν προσωπικά μαζί του, δυστυχώς είχε ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια από μια ασθένεια. Πρόσφατα παρουσιάστηκε ένα βιβλίο για τον πατέρα του, που ήταν και εκείνος σπουδαίος πολιτικός. Είμαι πολύ στεναχωρημένος με το άκουσμα αυτής της είδησης. Ο Αναστάσης Παπαληγούρας, είχε μια πορεία στην πολιτική ταυτισμένη με το ήθος».

Δένδιας: Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε από την πλευρά του: «Ο θάνατος του Αναστάση Παπαληγούρα προκαλεί τη βαθιά θλίψη όλων μας. Υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια το δημόσιο βίο και την παράταξη, ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Βουλευτής και Υπουργός. Συνεργαστήκαμε για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου της Κέρκυρας και έχω την τύχη να τον θυμάμαι για την ακεραιότητα και τον επαγγελματισμό του».

H ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα.

Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Στις εκλογές του 1981 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1985, του 1993, του 1996, του 2000, του 2004 και του 2007. Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης (2004-2007) και Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008-2009) στις Κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας αφήνει έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή του τόπου. Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Συλλυπητήρια από ΣΥΡΙΖΑ

Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίσημη ανακοίνωση του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει στην οικογένεια και τους οικείους του τα ειλικρινή συλλυπητήριά του για την απώλεια του Αναστάση Παπαληγούρα, πρώην υπουργού στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας».