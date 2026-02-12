Ο γνωστός τραγουδιστής εισήχθη στο θεραπευτήριο, το απόγευμα της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, έπειτα από έντονο κοιλιακό άλγος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος μετέβη στο νοσοκομείο οδηγώντας το προσωπικό του όχημα, αναζητώντας ιατρική βοήθεια.

Νεότερες πληροφορίες μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1, επισημαίνοντας πως ο καλλιτέχνης πιθανότατα θα παραμείνει και σήμερα στο νοσοκομείο, ώστε να ολοκληρωθεί και δεύτερος κύκλος εξετάσεων.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει αυξημένη προστασία έξω από το μονόκλινο δωμάτιό του, ενώ δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με την οικογένειά του από την ημέρα εισαγωγής του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραμένει στο νοσοκομείο – Αυξημένα μέτρα προστασίας έξω από το δωμάτιό του

«Σήμερα υποβάλλεται σε νέο κύκλο εξετάσεων και θα δείξει αν θα πάρει εξιτήριο. Λογικά δεν θα τραγουδήσει σήμερα. Υπάρχει προστασία έξω από το μονόκλινο δωμάτιό του. Δεν έχει καμία επικοινωνία με την οικογένειά του, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ούτε με τους γονείς ούτε με τις δύο αδερφές από προχθές που εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονο κοιλιακό άγχος.

Μου ήρθε τώρα ένα μήνυμα, το μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη. Το πιο πιθανό είναι να μην βγει σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν έχουν βρει κάτι σοβαρό, τον ψάχνουν όμως, κάνει άλλες εξετάσεις σήμερα. Μπορεί τώρα μου λένε να μην βγει, το πιο πιθανό είναι να μην βγει. Και να βγει δεν θεωρώ ότι θα τραγουδήσει. Θα κάνει τώρα και μια εξέταση με μέθη», είπε ο παρουσιαστής.