«Γιατί τελείωσαν νωρίτερα τα παιδιά πριν, οπότε εγώ μπαίνω στο παρά ένα, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ, και δεν ενημερώθηκα σωστά μάλλον… Πού να το ξέρουνε κι οι άνθρωποι ότι τελείωσαν νωρίτερα;

Και είναι παρά δύο πρώτα λεπτά και είμαι στον αέρα κι εγώ δεν ήμουν έτοιμη. Τελείωσαν νωρίτερα για να φάνε. Σου λέει “ας τελειώσουμε νωρίτερα”… Ας το πάρουν οι άλλοι… για να φάμε τίποτα εμείς, μην το πάρουμε μετά κρύο», είπε αρχικά η λαμπερή παρουσιάστρια με τον κομμωτή να της φτιάχνει τα μαλλιά!

Κατερίνα Καινούργιου: Αναστάτωση στον αέρα – «Είμαστε στον αέρα κι εγώ δεν είμαι έτοιμη»

Στη συνέχεια, σχολίασε με αυτοσαρκασμό τον τρόπο λειτουργίας της εκπομπής: «Δεν είμαστε καθόλου ετοιμοπόλεμοι και προετοιμασμένοι στον αέρα. Δουλεύουμε… είμαστε όπως ο ελληνικός λαός. Just… Αν ήμασταν Γερμανοί, θα ήμασταν πάντα νωρίτερα στη δουλειά, πάντα προετοιμασμένοι… Ο Ελληνάρας είναι ρε παιδί μου το κλασικό. Τι ώρα; “Στο και ένα”»…





Κατερίνα Καινούργιου: Πότε σταματά

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Κατερίνα Καινούργιου, ούσα στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η παρουσιάστρια, σε λίγο καιρό, θα κρατά αγκαλιά το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή. Το πρωί της Δευτέρας, μέσα από τη «Super Κατερίνα» του ALPHA, αποκάλυψε πως θα αποχωρήσει από το πόστο της λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. «17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο, να την προλάβουμε την ημερομηνία. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω με το καλό πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να ξεκουραστώ. Εκείνες τις ημέρες περίπου», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά.