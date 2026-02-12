Η Nova, γιορτάζει την Ημέρα των Ερωτευμένων (Valentine’s Day Σάββατο 14/2) με ένα ολοήμερο απολαυστικό αφιέρωμα στο Novalifε, προβάλλοντας από τις 12:45, back-to-back τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες του σινεμά, «Betty’s Bad Luck in Love», «Blind Date Book Club», «Σύζυγος για Ενοικίαση (Just Go with it)», «Dirty Dancing», «Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά (50 First Dates)», «An Unexpected Valentine» και «Ζούμε τη Στιγμή (We Live in Time)».

12:45 «Betty’s Bad Luck in Love» (2024, διάρκειας 82’) με τους Laci J Mailey, Marco Grazzini και σκηνοθεσία της Linda-Lisa Hayter μας δείχνει πως ύστερα από μια σειρά αποτυχημένων σχέσεων, μια γυναίκα γνωστή για την ατυχία της στον έρωτα γνωρίζει έναν γοητευτικό άντρα που ίσως λύσει την «κατάρα», αν τολμήσει να πιστέψει ξανά στην αγάπη.

14:10 «Blind Date Book Club» (2024, διάρκειας 84’) με τους Robert Buckley, Erin Krakow, Hilary Jardine σε σκηνοθεσία του Peter Benson. Μια ιδιοκτήτρια βιβλιοπωλείου ξεκινά μια λέσχη ανάγνωσης με τυφλά ραντεβού. Όταν όμως γεννιέται έλξη με έναν μυστηριώδη συμμετέχοντα, πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στη δουλειά και την καρδιά της.

15:40 «Σύζυγος για Ενοικίαση (Just Go with it)» (2011, διάρκειας 112’) με τους Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman σε σκηνοθεσία του Dennis Dugan. Ένας πλαστικός χειρουργός προσποιείται τον παντρεμένο ώσπου γνωρίζει το κορίτσι των ονείρων του. Αντί να πει την αλήθεια όμως, προτιμά να πείσει τη βοηθό του να υποδυθεί την πρώην σύζυγό του.

17:35 To βραβευμένο με Oscar και Golden Globe, «Dirty Dancing» (1987, διάρκειας 94’) με τους Patrick Swayze, Jennifer Grey, Cynthia Rhodes σε σκηνοθεσία του Emile Ardolino. Στις αρχές της δεκαετίας του '60, μια οικογένεια πηγαίνει διακοπές σε ένα ακριβό θέρετρο, όπου η μικρότερη κόρη ερωτεύεται έναν γοητευτικό δάσκαλο χορού.

19:15 «Κάθε Φορά, Πρώτη Φορά (50 First Dates)» (2004, διάρκειας 92’) με τους Adam Sandler, Drew Barrymore, Dan Aykroyd, Rob Schneider σε σκηνοθεσία του Peter Segal. Με φόντο την εξωτική Χαβάη, ένας γοητευτικός κτηνίατρος, μέχρι πρότινος οπαδός των εφήμερων σχέσεων, ερωτεύεται κεραυνοβόλα μια κοπέλα, η οποία όμως πάσχει από απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης.

21:00 «An Unexpected Valentine» (2025, διάρκειας 83’) με τους Robert Buckley, Lacey Chabert, Jess Brown σε σκηνοθεσία του Michael Robison. Μια χαμένη παράδοση φέρνει κοντά δύο αγνώστους και ένα απλό λάθος γίνεται η αρχή για κοινές στιγμές, εξομολογήσεις και έναν έρωτα που δεν περίμεναν.

22:30 «Ζούμε τη Στιγμή (We Live in Time)» (2024, διάρκειας 100’) με τους Andrew Garfield, Florence Pugh, Adam James σε σκηνοθεσία του John Crowley. Η τύχη φέρνει κοντά δύο αγνώστους. Καθώς ο έρωτάς τους εξελίσσεται με τα χρόνια, αντιμετωπίζουν τις χαρές και τις απώλειες της ζωής σε μια συγκινητική ιστορία για τον χρόνο, τη μνήμη και τη μοίρα.

