- Η σχάρα πρέπει να είναι καθαρή. Για να καθαρίσει πρέπει να την σκεπάσουμε με αλουμινόχαρτο και να την κάψουμε για 30 λεπτά, ώστε να καούν υπολείμματα από λίπος. Η σχάρα θα πρέπει να έχει ζεσταθεί αρκετά, πριν βάλουμε κάτι.
- Βγάζουμε τα κρέατα από το ψυγείο, τουλάχιστον 4 ώρες πριν για να είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος όταν τα βάλουμε για ψήσιμο.
- Δεν πρέπει να πιέζουμε τα κρέατα γιατί έτσι αποβάλουν τα ζουμιά τους και στεγνώνουν.
- Αλατίζουμε τα κρέατα με χοντρό αλάτι και από τις δυο μεριές, πριν τα βάλουμε στη φωτιά.
- Για να έχουμε καρβουνά για πολύ χρόνο θα πρέπει να τα σκεπάσουμε με σταχτή.
- Ο καλύτερος τρόπος για να σβήσουμε τις φλόγες από τα λίπη που στάζουν είναι το γάλα.
- Καλό θα ήταν να περνάμε τις σχάρες με ένα πανί με λαδί για να μην κολλούν τα κρέατα.
Τσικνοπέμπτη: Μυστικά για σωστό ψήσιμο στα κάρβουνα
- Το μοσχάρι θα πρέπει να ξεκουράζεται πριν το κόψουμε, περίπου 10 λεπτά.
- Το αρνίσιο παιδάκι γάλακτος δεν θέλει τίποτα παρά μονάχα αλάτι, καθώς είναι πολύ λιπαρό.
- Το χοιρινό θέλει και κάποιο γλυκό στοιχειό στη μαρινάδα, γιατί σπάει την λιπαρότητα.
- Τα κρέατα δεν πρέπει να τα γυρίζουμε στην σχάρα συνεχώς.
- Για να επιταχύνουμε το ψήσιμο καλύπτουμε τα κρέατα με αλουμινόχαρτο.
- Τα κεμπάπ είναι καλό να μην είναι πάνω στη σχάρα, αλλά να ψήνονται σε σούβλες που ακουμπούν στις δυο άκρες.