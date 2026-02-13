Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 13/2 στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, με την προπόνηση να επικεντρώνεται στην τακτική προετοιμασία για τον Λεβαδειακό και στη διαχείριση των δυνάμεων των παικτών. Το προπονητικό τιμ δεν αποκάλυψε την ενδεκάδα, ωστόσο ενημέρωσε για τις απουσίες: ο Ποντένσε έμεινε εκτός λόγω τιμωρίας, ενώ οι Ορτέγκα και Ταρέμι ακολούθησαν πρόγραμμα ξεκούρασης. Το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί την αποκατάσταση των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών, διασφαλίζοντας ότι η αποστολή που θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά θα είναι πλήρης και έτοιμη.

Στην αποστολή περιλαμβάνονται οι: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίς, Ροντινέι, Πιρόλα. Η επιλογή καλύπτει όλες τις γραμμές του γηπέδου και περιλαμβάνει τόσο έμπειρους διεθνείς όσο και νεαρά μέλη του ρόστερ.

Η τελική ενδεκάδα θα ανακοινωθεί λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, με γνώμονα την ανάγκη διαχείρισης των φορών και φρεσκαρίσματος της ομάδας μετά τα πρόσφατα παιχνίδια. Το ιατρικό επιτελείο παραμένει σε συνεχή επαφή με τους παίκτες, παρακολουθώντας τυχόν μικρές ενοχλήσεις ή σημάδια κόπωσης, χωρίς να υπάρχουν άλλες επίσημες αναφορές για απουσίες ή τραυματισμούς.