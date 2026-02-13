Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 44 τρακτέρ έφτασαν στο κέντρο της πρωτεύουσας λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, όπου και θα παραμείνουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Από το πρωί τα τρακτέρ από διάφορα σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, κάνοντας κοινή πορεία μέχρι το κέντρο. Μετά την απολύμανση που έγινε στα τρακτέρ στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, αυτά με τη συνοδεία περιπολικών κινήθηκαν μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Κηφισός, Λεωφόρος Αθηνών, Πλατεία Καραϊσκάκη, ανάποδα την Αγίου Κωνσταντίνου για Ομόνοια, ανάποδα την Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Περίπου 2.500 άτομα βρίσκονται μαζί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους έξω από το Σύνταγμα για να διαδηλώσουν.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, σημείωσε πως οι παραγωγοί κατεβαίνουν στην Αθήνα ως συνέχεια των μπλόκων, καθώς «τα αιτήματα μας δεν έχουν ικανοποιηθεί». «Η κυβέρνηση έχει την οικονομική δυνατότητα να τα ικανοποιήσει αλλά όχι την πολιτική βούληση», υποστήριξε ο κ. Μαρούδας. Υπογράμμισε πως στόχος των αγροτών είναι να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις ώστε να συνεχίσουν να παράγουν. «Θα συνεχίσουμε και σε τοπικό επίπεδο, αλλά και με κεντρικές πρωτοβουλίες», είπε.

Με σύνθημα «εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια γροθιά», οι εργαζόμενοι και οι αγρότες υποδέχθηκαν τα τρακτέρ που φτάνουν από περιοχές όπως ο Έβρος, η Φλώρινα και η Κρήτη. Οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με αυξανόμενες δυσκολίες στην παραγωγή και χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους.

Οι αγρότες σχολιάζουν ότι οι προηγούμενες συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό απέδωσαν μόνο «ψίχουλα» και υποσχέσεις χωρίς αποτέλεσμα. Ζητούν, μεταξύ άλλων, μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, αφορολόγητο πετρέλαιο, ενίσχυση για κτηνοτρόφους και παραγωγούς βάμβακος, καθώς και άμεσες πληρωμές για τους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω προβλημάτων στην ταυτοποίηση ακινήτων. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ανοίξει την πλατφόρμα για τις διορθώσεις, ενώ αναμένονται νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου και επανυπολογισμό των λιτρών ανά καλλιέργεια.

Η Τροχαία βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, εφαρμόζοντας σχέδιο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και λήψης προληπτικών μέτρων. Τα τρακτέρ από τις Αφίδνες κινούνται με συνοδεία περιπολικών μέσω της λεωφόρου Κηφισού και της Λεωφόρου Αθηνών, περνώντας από Ομόνοια και φτάνοντας στο Σύνταγμα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώνει ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται ανάλογα με την κίνηση και τις συνθήκες στο δρομολόγιο που ακολουθούν τα τρακτέρ, το οποίο περιλαμβάνει σημεία όπως:

Νέα Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, ρεύμα προς Αθήνα

Λεωφόρος Κηφισού

Λεωφόρος Αθηνών

Πλατεία Καραϊσκάκη

Οδός Αγίου Κωνσταντίνου

Πλατεία Ομονοίας

Πανεπιστημίου

Πλατεία Συντάγματος