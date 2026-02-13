Στην εισαγωγική του τοποθέτηση σήκωσε το γάντι και απάντησε στους Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο και Αννα Διαμαντοπούλου για τον τρόπο εκλογής των συνέδρων: «Με θίγει προσωπικά τόνισε, αυτό που λέγεται ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο» και πρόσθεσε ότι με τον ίδιο τρόπο γίνονταν και τα προηγούμενα συνέδρια. «Πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το κεντρικό σημείο διαφωνίας αφορά τη μέθοδο εκλογής συνέδρων που προτείνει η ηγεσία του κόμματος. Ο Δούκας χαρακτήρισε την πρόταση ως αλγόριθμο που παραβλέπει το επίσημο μητρώο μελών του ΠΑΣΟΚ. Εξέφρασε έντονη απορία για το γεγονός ότι ενάμιση χρόνο μετά τις εσωκομματικές εκλογές, η ηγεσία ισχυρίζεται πως δεν υπάρχουν ενημερωμένα μητρώα και δεν είναι σαφές ποιοι είναι μέλη και ποιοι φίλοι του κόμματος. Σύμφωνα με την τοποθέτηση του, η προτεινόμενη διαδικασία έρχεται σε αντίθεση με την εγκύκλιο που είχε εκδοθεί για το Συνέδριο του 2022. Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών και η εκλογή συνέδρων πρέπει να βασίζεται στο μητρώο μελών, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο διαφορετικής προσέγγισης.

Η παρέμβαση Ανδρουλάκη για το Συνέδριο αναλυτικά:

« Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ειδικά όσοι έμειναν εδώ στα δύσκολα, ξέρουν πώς μας αντιμετωπίζουν τα media. Πρέπει κάποιοι να καταλάβετε ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο “κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας”.

Το λέω αυτό γιατί έχω χρέος να απαντήσω σε δυο πράγματα, τα οποία δημιουργούν τη μία αμφιβολίες, την άλλη δεύτερες σκέψεις. Εδώ θα υπάρχουν καθαρά λόγια. Και όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Και τα συνέδρια θα τα σέβεστε.

Ακούω να λέγεται «μα, συνεδριάζουν τα όργανα;». Έχουν γίνει εκατοντάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα. Προσυνεδριακός διάλογος σε πρωτοφανή έκταση. Έχει ξαναγίνει συνέδριο με δέκα περιφερειακά συνέδρια; Να συνεδριάζει και η Γραμματεία πιο συχνά. Το δέχομαι. Αλλά σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα.

Και πάω στην ουσία. Θέλουμε ανοικτό συνέδριο; Λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε σήμερα: 4.000 εκλεγμένοι συν τον απόδημο. Μεγάλο, λοιπόν, συνέδριο. Για να τελειώσουν οι ψίθυροι ότι θέλουμε μικρό συνέδριο. Αναλογία εκλεγμένων -αριστίνδην, ούτε ένας πάνω, ούτε ένας κάτω. Πάμε τώρα σε αυτό που με θίγει προσωπικά. Τα περί Ηρακλείου. Τι υπονοείτε; Ότι κάνω κάτι για να ευνοήσω το Ηράκλειο; Το Ηράκλειο έχει παραπάνω συνέδρους από την Α’ Αθήνας και με πρόεδρο τον Βαγγέλη Βενιζέλο και με πρόεδρο τη Φώφη Γεννηματά και στο προηγούμενο συνέδριο. Υπάρχει κάτι χειρότερο, όμως. Με τον τρόπο που προτείνουμε σήμερα την κατανομή, το Ηράκλειο σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο χάνει 40 με 50 συνέδρους. Άρα, όχι μόνο δεν ευνοείται, αλλά χάνει! Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά τα υπονοούμενα;

Και πάμε στην κατανομή καθαυτή. Η κατανομή που προτείνω βάσει των ψήφων, δεν είναι αλγόριθμος. Είναι η αναλογία που στήριξε η κοινωνία το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει κανένας αλγόριθμος και όποιος το έθεσε στον δημόσιο διάλογο δεν βοηθάει την παράταξη. Δεν είναι αλγόριθμος πώς ψήφισε ο ελληνικός λαός. Είναι η βούλησή του. Και γιατί το πρότεινα; Θέλω να τα ακούσετε τα στοιχεία. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας. Το πρόβλημα είναι μεταξύ της ίδιας της Αθήνας. Δηλαδή:

Στη Νότια Αθήνα, για παράδειγμα στην Καλλιθέα, -έναν μεγάλο δήμο-, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Μαίου του 2023 3.500, στις δεύτερες του 2023 3.100 και στις ευρωεκλογές 3.100. Και στις εσωκομματικές ψήφισαν 1.699. Δηλαδή, στην Καλλιθέα στην εθνική κάλπη ψήφισαν ΠΑΣΟΚ διπλάσιοι από αυτούς που ψήφισαν στις εσωτερικές εκλογές. Δίνω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε γιατί προτείνω αυτήν τη λύση. Βριλήσσια: Πήραμε 1.300 ψήφους, 1.179, 1.097 σε τρεις εθνικές εκλογές. Ψηφίσαντες 1.771 στα εσωκομματικά. Πολύ περισσότεροι. Φιλοθέη:Πήραμε στις εθνικές κάλπες 861 ψήφους και 855. Στις εσωκομματικές 1.600.

Κάνουμε έναν δίκαιο κανόνα, να τον βάλουμε και στο καταστατικό μας, ώστε να καταλάβουν κάποιοι ότι η κατανομή από εδώ και πέρα στους συνέδρους θα γίνεται βάσει της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού για να μην έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Που δεν είναι για να ευνοήσουν την περιφέρεια. Είναι γιατί υπάρχουν δήμοι που θα αδικηθούν κατάφωρα στο ίδιο το λεκανοπέδιο».

Ο Χάρης Δούκας δεν άφησε τις ατάκες του Ανδρουλάκη να πέσουν κάτω και στην παρέμβασή του τόνισε: «Δεν σε αμφισβήτησα ποτέ μετά τις εσωκομματικές. Σέβομαι τα όργανα. Πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς. Όχι ποινικοποίηση του διαλόγου. Έχεις εσύ ευθύνη να το διασφαλίσεις. Σύνεδροι: Είναι δυνατόν να μας λες, μετά από εσωκομματικές εκλογές, πως δεν υπάρχουν μητρώα; Και για αυτό κάνω αυτή την επιλογή; Και πως δεν ξέρουμε, 1 1/2 χρόνο μετά, ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη; Είναι αλγόριθμος. Που αντίκειται στην προηγούμενη εγκύκλιό σου στο Συνέδριο το 2022. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών. Και πρέπει να εκλέξουμε συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο. Όχι στην εσωστρέφεια. Με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου, που έδωσες σήμερα στη δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια. Να πούμε όμως «όχι» και στη στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας. Διάλογος και σύνθεση για τη νίκη».

Γερουλάνος: Δικαιώθηκα για την «κολλημένη βελόνα» και το μικρό παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τα Χριστούγεννα

Δικαιωμένος για την προειδοποίηση που είχε εκφράσει από τον Σεπτέμβριο, όταν είχε μιλήσει για πρώτη φορά για την «κολλημένη βελόνα» του ΠΑΣΟΚ, νιώθει ο Παύλος Γερουλάνος. Τότε είχε επισημάνει ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας μέχρι τα Χριστούγεννα, προτού εμφανιστούν νέα κόμματα, όπως αυτά της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα. «Δικαιώθηκα; Ναι. Εγώ έκανα παρότρυνση στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να πάμε πιο γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά το πρωί της Παρασκευής 13/02 στο ΟΡΕΝ.

Ωστόσο, στην ερώτηση αν θα θέσει θέμα ηγεσίας Ανδρουλάκη στο συνέδριο, απάντησε «είστε με τα καλά σας; Αυτόν έχουμε πρόεδρο, θα τον στηρίξουμε μέχρι το τέλος, για να πάμε στις εκλογές όσο πιο ισχυροί γίνεται». «Το πρόβλημα είναι ότι αντί να απαντούμε γι’ αυτά που αφορούν την κοινωνία, γίνεται θόρυβος, γιατί ειπώθηκε κάτι σε μια επιτροπή ή σε μια άλλη και αυτό πρέπει να σταματήσει και από εμάς και από τους δημοσιογράφους», πρόσθεσε ο κ. Γερουλάνος.

Απαντώντας στην κριτική που δέχεται ότι με τις τοποθετήσεις του αμφισβητεί την ηγεσία, ο κ. Γερουλάνος είπε «πείτε μου ένα πράγμα που έχω κάνει στη διαδρομή που μπορεί να χαρακτηριστεί αμφισβήτηση. Όταν κάνεις προτάσεις στα όργανα, δεν είναι αμφισβήτηση, αλλά αγωνία για να πάει το ΠΑΣΟΚ καλύτερα». Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε πως «ο πρόεδρος θα κρίνει αν το να φέρεις μια πρόταση στο τραπέζι σε κλειστά όργανα είναι αιτία διαγραφής. Στην τελευταία σύσκεψη όταν βγήκα, είδα τον διάλογό μου να τον ξέρουν άνθρωποι από έξω. Αν αρχίσουμε να φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας, θα μείνουμε αδρανείς. Αν ο σκοπός είναι η αδράνεια, μια χαρά πάει το πράγμα. Εγώ πιστεύω πως ό,τι έχεις να πει τα λες μέσα στα όργανα».





Εμφύλιος στο ΠΑΣΟΚ με φόντο το ΓΣΕΕ-γκέιτ

Σε κατάσταση μεγάλης εσωστρέφειας οδεύει το ΠΑΣΟΚ προς το Συνέδριό του τον Μάρτιο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να πείσει τον Γιάννη Παναγόπουλο να μη θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για την ηγεσία τη ΓΣΕΕ, ενώ έχει να αντιμετωπίσει και την ισχυρή παρουσία των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ στο συνέδριο του κόμματος. «Υπάρχει μεγάλη αγωνία, αν θα μείνω, αν θα φύγω. Και θέλουν να με σπρώξουν. Οχι οι συνάδελφοί μου», είπε χθες ο εμπλεκόμενος σε υπόθεση που ερευνάται από τη Δικαιοσύνη για υπεξαίρεση πρόεδρος της ΓΣΕΕ, δίνοντας …ραντεβού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριο του κόμματος και με τους εκπροσώπους του συνδικαλιστικού που δεν τον στηρίζουν στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, που είναι προγραμματισμένο για τον Απρίλιο.

«Η ΠΑΣΚΕ είναι ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ είναι ΠΑΣΟΚ. Η ΠΑΣΚΕ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει γιατί έχει την αυτονομία και την έχει διακηρύξει και την κράτησε όρθια. Η ΠΑΣΚΕ δεν είναι παράταξη του 12-13%. Λόγω της αυτονομίας της, είναι παράταξη του 40%», είπε σε άλλο σημείο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις και στις εκλογές, αλλά και θέλοντας να αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερη δύναμη στον συνδικαλισμό από την κοινωνία.

Την Κυριακή θα φτάσουν στις κάλπες του Εργατικού Κέντρου Αθήνας για την εκλογή αντιπροσώπων που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο της ΓΣΕΕ τον Απρίλιο, το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, δηλαδή του Γιάννη Παναγόπουλου, και το νέο «Ενωτικό Ψηφοδέλτιο», που συγκροτείται από τον Γιάννη Μπουλέρο (μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ) και στο οποίο θα συμμετέχουν άλλοι «πράσινοι» υποψήφιοι, αλλά και στελέχη από άλλες παρατάξεις, με επικεφαλής τον πρώην πρόεδρο της ΟΤΟΕ, Γιώργο Μότσιο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως «σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά σε πολιτικό επίπεδο κινηθήκαμε και αναστείλαμε την ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου».

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ

Σε θέση μάχη οι δελφίνοι

Ο Παναγόπουλος όμως και ο διχασμός της ΠΑΣΚΕ δεν είναι ο μοναδικός πονοκέφαλος για τον Νίκο Ανδρουλάκη εν όψει Συνεδρίου. Διότι κατάφερε μεν να περάσει τον έμπνευσης Πέτρου Λάμπρου «αλγόριθμο» για τη σύνθεση του Συνεδρίου, αλλά έχει ενώσει πρωτοκλασάτα και μεσαία στελέχη του κόμματος, που σε άλλη περίπτωση δεν θα ενεργούσαν εναντίον του. Δηλαδή να ενώσει τον Παύλο Γερουλάνο, τον Χάρη Δούκα, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, την Αννα Διαμαντοπούλου (στις φωτό), που θεωρούν άδικο τον τρόπο επιλογής συνέδρων που προωθεί η ηγεσία. Και πιστεύουν ότι τον προωθούν έναντι των εσωκομματικών εκλογών, διότι ο Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να φοβάται την εσωκομματική κάλπη και να προχωρά σε αλχημείες, διότι κινδυνεύει σοβαρά η πλειοψηφία του και στην Κεντρική Επιτροπή και στο Συνέδριο.

Και μπορεί οι άνθρωποι του Ανδρουλάκη να διαβεβαίωναν ότι τα κριτήρια είναι θα είναι διαυγή και έχουν περάσει οι εποχές «που κάποιοι εμφάνιζαν σε τοπικές “σακούλες με χαρτιά”», αλλά από πολλούς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το γεγονός ότι με τον «αλγόριθμο» του Λάμπρου θα βρίσκονται στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ περισσότεροι σύνεδροι από τον Νομό Ηρακλείου και λιγότεροι από τον Νομό Αττικής. Σε ό,τι αφορά την ύπαρξη «αλγόριθμου» για την επιλογή των συνέδρων και την τελική σύνθεση του Συνεδρίου, οι άνθρωποι του Ανδρουλάκη εξηγούν ότι υπάρχει απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου πως η κατανομή των συνέδρων θα γίνει με βάση τον απόλυτο αριθμό ψήφων που έλαβε το ΠΑΣΟΚ σε κάθε δήμο στις πρόσφατες εκλογές.