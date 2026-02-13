Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο εργαζόμενοι του μουσείου, αρκετοί ξεναγοί και ένα άτομο που φέρεται να είχε τον ρόλο του συντονιστή. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες που παρείχε το ίδιο το μουσείο και μετά από έρευνες που περιλάμβαναν παρακολουθήσεις και τηλεφωνικές υποκλοπές.

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, οι ξεναγοί που εμπλέκονται στο δίκτυο απευθύνονταν κυρίως σε τουρίστες από την Κίνα. Φέρονται να χρησιμοποιούσαν επανειλημμένα τα ίδια εισιτήρια για διαφορετικά άτομα, να διαχωρίζουν τις ομάδες για να αποφύγουν την πληρωμή της «αμοιβής ξενάγησης» και να καταβάλλουν μετρητά σε προσωπικό του μουσείου για να παρακάμψουν τους ελέγχους. Οι τηλεφωνικές υποκλοπές και η παρακολούθηση επιβεβαίωσαν την πρακτική της επαναχρησιμοποίησης εισιτηρίων. Εκτιμάται ότι το δίκτυο διακινούσε έως και 20 ομάδες ημερησίως κατά την τελευταία δεκαετία, αποκομίζοντας εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα βασίζεται επίσης σε δεδομένα πωλήσεων εισιτηρίων, καταγραφές CCTV και οικονομικά αρχεία για να ανασυνθέσει τη ροή των εισιτηρίων και των μετρητών. Εξετάζεται αν χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά αντίγραφα εισιτηρίων ή πλαστά έγγραφα για την είσοδο επισκεπτών και την απόκρυψη συναλλαγών.

Τον Ιούνιο του 2025 ξεκίνησε δικαστική διαδικασία σε βάρος των εμπλεκομένων για οργανωμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθορά και χρήση πλαστών εγγράφων. Φέρεται ότι μέρος των παράνομων εσόδων επενδύθηκε σε ακίνητα στη Γαλλία και το Ντουμπάι. Η αστυνομία έχει ήδη κατασχέσει πάνω από 957.000 ευρώ σε μετρητά, εκ των οποίων 67.000 σε ξένο νόμισμα, καθώς και 486.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η υπόθεση προστίθεται σε μία ήδη έντονη περίοδο για το Λούβρο, το οποίο ακόμα αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ληστείας του Οκτωβρίου, όταν αφαιρέθηκαν κοσμήματα του γαλλικού στέμματος αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, πρόσφατα σημειώθηκε διαρροή νερού στην γκαλερί Ντενόν, όπου εκτίθενται έργα των Charles Meynier και Bernardino Luini, χωρίς ακόμη να έχει εκτιμηθεί η ζημία. Η διοίκηση του μουσείου έχει εφαρμόσει σχέδιο καταπολέμησης απάτης σε συνεργασία με το προσωπικό και τις αρχές.