Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Hui’an της πόλης Quanzhou, στην επαρχία Fujian, και γρήγορα προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος δεν είχε πληρωθεί το ημερομίσθιό του, ύψους 400 γιουάν, για πέντε ημέρες. Χωρίς χρήματα ενόψει Πρωτοχρονιάς και αναγκασμένος να διαμένει κάτω από γέφυρα, φέρεται να έβαλε φωτιά κοντά στην αποθήκη του εργοστασίου.

Οι φλόγες, ενισχυμένες από τον άνεμο, επεκτάθηκαν ταχύτατα και τύλιξαν το τμήμα της αποθήκης, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στις εγκαταστάσεις. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ωστόσο το εργοστάσιο υπέστη σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι υλικές απώλειες ανέρχονται περίπου στα 4 δισεκατομμύρια γιουάν.

Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σύλληψη του εργαζομένου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και πρόκληση μεγάλης δημόσιας ζημιάς. Παράλληλα, οι αρχές διενεργούν τεχνική έρευνα στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Το περιστατικό έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τις συνθήκες εργασίας και τις καθυστερήσεις πληρωμών εργαζομένων στην περιοχή.