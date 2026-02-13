Δραματικά πλάνα δείχνουν επιβάτες να φωνάζουν, ενώ άλλοι αντάλλασσαν μπουνιές και αλληλοπαλεύονταν στο διάδρομο κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Ο πανικός εξαπλώθηκε γρήγορα στην καμπίνα, με τρομαγμένες οικογένειες και ηλικιωμένους να βρίσκονται στη μέση της αναταραχής.

Μάρτυρες περιέγραψαν αίμα στα καθίσματα και δόντια διάσπαρτα στο πάτωμα.

Η πτήση εκτράπηκε χθες το βράδυ προς τις Βρυξέλλες, αφού σύμφωνα με αναφορές, η βία ξέσπασε όταν ένας επιβάτης προσπάθησε να αρπάξει το τηλέφωνο άλλου.

Η αστυνομία επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο κατά την προσγείωση και συνέλαβε δύο άτομα.

Οι επιβάτες ανέφεραν ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και εκτόξευε ρατσιστικά σχόλια πριν η κατάσταση κλιμακωθεί σε αντιπαράθεση με το πλήρωμα για τα τσιγάρα.

«Σε κάποιο σημείο τα πράγματα σοβάρεψαν και πιάστηκαν στα χέρια. Οι επιβάτες ήταν αναστατωμένοι. Ο κόσμος φοβήθηκε. Η ατμόσφαιρα μετατράπηκε σε χάος», είπε ένας επιβάτης.

Άλλος πρόσθεσε: «Σεβασμός στους επιβάτες που αντέδρασαν στον ρατσισμό, συμπεριλαμβανομένου του ευγενικού ανθρώπου που καθόταν με όσους είχαν τρομάξει και τους παρηγόρησε. Το πλήρωμα της Jet2 χειρίστηκε την κατάσταση ήρεμα και επαγγελματικά».

Ο πιλότος αργότερα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι σε 30 χρόνια πτήσεων, θα μπορούσε να μετρήσει τις εκτάκτες προσγειώσεις με το ένα χέρι, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν είχε δει τόσο βίαιο περιστατικό.

Το αεροπλάνο συνέχισε τελικά το ταξίδι του προς το Μάντσεστερ μετά την αναγκαστική εκτροπή.

Η Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και ανακοίνωσε ότι όσοι ενεπλάκησαν θα αποκλειστούν δια βίου από τις πτήσεις της.

