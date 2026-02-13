Η Βίκυ Κάβουρα αναφέρθηκε επίσης στην επιστροφή της στην εργασία, σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά τη γέννα. «Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνέχεια έλεγα “άλλους δύο μήνες με χρειάζεται η κόρη μου”. Τώρα που έγινε 1,5 χρονών, ξεκινήσαμε παιδικό σταθμό και είναι πολύ χαρούμενη. Είχα ρωτήσει παιδοψυχολόγο, το έψαξα βαθιά, και διαπίστωσα ότι δεν είναι απαραίτητο να είμαι συνέχεια πάνω από το παιδί. Εγώ που έχω δουλέψει πολύ στη ζωή μου, δεν ήθελα να αφήσω τα πάντα», σημείωσε.

Για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένεια, η ηθοποιός δήλωσε: «Αυτά τα ξέρει ο Θεός. Το πρώτο παιδί δεν το σχεδιάσαμε, ό,τι φέρει ο Θεός. Εγώ θέλω μεγάλη οικογένεια και ο σύζυγός μου επίσης. Μου αρέσουν τα παιδάκια». Σχετικά με τη σχέση με τον σύντροφό της, Γιώργο Τζαβέλλα, ανέφερε ότι δεν γιορτάζουν τον Άγιο Βαλεντίνο, γιατί «δεν αρέσει στον Γιώργο», αλλά εκείνος θα της πάρει λουλούδια την επόμενη μέρα.

Η Βίκυ Κάβουρα περιέγραψε πώς η γέννηση της κόρης τους άλλαξε τη δυναμική στη σχέση: «Στην αρχή μου έκλεψε την προσοχή η μικρή, τώρα την έχει κλέψει στον Γιώργο και αισθάνομαι παραγκωνισμένη. Περνάμε κι εμείς οι γυναίκες φάσεις με ορμονικές αλλαγές, ψιλοκαταθλιψούλες κτλ., αλλά το σημαντικό είναι να επιβιώνεις σε όλες τις φάσεις».

Αναφερόμενη στη σχέση πατέρα και κόρης, εξήγησε: «Είναι ερωτική η σχέση τους. Τον φιλάει, είναι ξεκάθαρο από τώρα. Έρχεται στο κρεβάτι και κοιμάται, κι εγώ η μισή είμαι κάτω απ’ το κρεβάτι, με σπρώχνει σε όλη τη διάρκεια». Η ίδια χαρακτήρισε την τωρινή φάση της ζωής της απολαυστική και δημιουργική: «Το να φτιάξεις έναν άνθρωπο και να σε παρασύρει σε ομορφιές είναι μεγάλο δημιούργημα. Κερδίζω περισσότερα τώρα απ’ όσα έχασα παλιά».

Τέλος, για τον έρωτα στη σχέση τους, η ηθοποιός σημείωσε: «Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Θεωρώ ότι όταν κάτι είναι αληθινό, ο έρωτας μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Αν ρουτινιάζει, χρειάζεται προσπάθεια. Το φυσιολογικό είναι η αγάπη και ο έρωτας να μεγαλώνουν συνεχώς».