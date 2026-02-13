Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προειδοποιεί για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση που δημοσιοποίησε το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο.

Τα φαινόμενα αναμένονται ιδιαίτερα έντονα σε περιοχές της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου, στα νησιά του Ιονίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες, ενώ στα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία θα διατηρηθεί μέχρι το απόγευμα. Παράλληλα, στο νότιο Ιόνιο, στα Κύθηρα και στην Κρήτη θα πνέουν πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις δυτικοί άνεμοι.

Γενική εικόνα του καιρού

Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως στα δυτικά και νότια, ενώ στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα νότια θα ενισχυθούν σε 7 με 8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, διατηρούμενη σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 19°C στα νησιά του Αιγαίου.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου ο καιρός θα ξεκινήσει σχεδόν αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Από τις προμεσημβρινές ώρες όμως, στα δυτικά —ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία— θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις, με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν, πιθανώς ισχυρά σε ορισμένα σημεία, επηρεάζοντας και το νότιο Ιόνιο καθώς και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, η μέρα θα ξεκινήσει με μερική ηλιοφάνεια, αλλά οι νεφώσεις θα αυξηθούν σταδιακά και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες σύντομες βροχές έως το πρωί, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, τοπικά 7, αλλά γρήγορα θα στραφούν σε νότιους 6 με 7 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά στο Ιόνιο 8 με 9 μποφόρ. Αργά το βράδυ, ενίσχυση των ανέμων αναμένεται και στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, φτάνοντας σε ανοιξιάτικα επίπεδα. Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 17°C, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά 13 με 15°C, και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 18 με 20°C.

Το Σαββατοκύριακο θα συνδυάσει ηλιοφάνεια, έντονα φαινόμενα και ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα για εξορμήσεις και δραστηριότητες.