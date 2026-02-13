Ο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο πρώτο σημαντικό παγκόσμιο γεγονός από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη δανική κυριαρχία με την υπόσχεση να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για την ανεξαρτησία της από τις ΗΠΑ, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι οι διατλαντικοί δεσμοί είναι τόσο στενοί και σημαντικοί όσο πάντα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εντάσεις με την Κίνα και μια πιθανή πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ βρίσκονται επίσης στην ατζέντα καθώς ξεκινά η διάσκεψη για την ασφάλεια.

«Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα μπροστά στα μάτια μας», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε αν το μήνυμά του προς τους Ευρωπαίους θα είναι πιο συμβιβαστικό από ό,τι πριν από ένα χρόνο. «Ζούμε σε μια νέα εποχή στη γεωπολιτική, και αυτό θα απαιτήσει από όλους μας να επανεξετάσουμε πώς θα είναι αυτή η εποχή και ποιος θα είναι ο ρόλος μας». Στη διάσκεψη του περασμένου έτους, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επιτέθηκε στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις πολιτικές της σχετικά με την ελευθερία του λόγου και τη μετανάστευση. Η ομιλία του προκάλεσε ένα έτος διατλαντικής έντασης άνευ προηγουμένου.

Περίπου 50 ηγέτες από όλο τον κόσμο αναμένεται να παρευρεθούν στη φετινή εκδήλωση, όπου θα συζητηθούν η ευρωπαϊκή άμυνα και το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων, σε μια εποχή που οι δεσμεύσεις των ΗΠΑ προς το ΝΑΤΟ έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Οι εντάσεις έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, αναφέροντας χωρίς αποδείξεις ότι «είναι γεμάτη με ρωσικά και κινεζικά πλοία».

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (13/02) ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ρούμπιο για να συζητήσουν τις απειλές των ΗΠΑ να καταλάβουν το ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας από τον σύμμαχό της στο ΝΑΤΟ. Οι απειλές των ΗΠΑ έχουν θεωρηθεί από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ως ένα σημείο καμπής που έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη με τον μεγαλύτερο σύμμαχό τους.

Πριν από τη διάσκεψη, οκτώ πρώην πρεσβευτές των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και οκτώ πρώην ανώτατοι διοικητές των ΗΠΑ στην Ευρώπη εξέδωσαν ανοιχτή επιστολή καλώντας την Ουάσιγκτον να διατηρήσει την υποστήριξή της προς τη δυτική αμυντική συμμαχία. «Μακριά από το να είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα», δήλωσαν ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας «πολλαπλασιαστής δύναμης» που επιτρέπει στις ΗΠΑ να επιβάλλουν τη δύναμη και την επιρροή τους «με τρόπους που θα ήταν αδύνατο – ή απαγορευτικά δαπανηρό – να επιτύχουν μόνες τους».

Οι διατλαντικές σχέσεις έχουν υποστεί αυξανόμενη πίεση μετά την επιβολή δασμών από τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο και την υπόδειξη στην αμερικανική στρατηγική εθνικής ασφάλειας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να μην παραμείνουν «αξιόπιστοι σύμμαχοι» μακροπρόθεσμα. Ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ φαν Βιλ δήλωσε την Παρασκευή (13/02) στο BBC ότι αναγνωρίζει ότι «ο κόσμος έχει αλλάξει» και ότι ελπίζει ότι ο «διατλαντικός δεσμός» θα παραμείνει «σταθερός».

Ο φαν Βιλ δήλωσε ότι αναγνωρίζει την ανάγκη της Ολλανδίας να «εντείνει τις προσπάθειές της» όσον αφορά την ασφάλειά της, αλλά ότι η χώρα του κάνει μια «μεγάλη θυσία» για να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες. «Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να μπορέσουμε πραγματικά να αναλάβουμε το βάρος [της ασφάλειας] από τους Αμερικανούς στην Ευρώπη», προειδοποίησε. Η Ολλανδία ήταν μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ που πέρυσι συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του οικονομικού προϊόντος των χωρών τους έως το 2035, μετά από μήνες πίεσης από τον Τραμπ.

Ο Ρούμπιο αναμένεται να αποφύγει την επιθετική προσέγγιση που υιοθέτησε ο Βανς πέρυσι, αλλά όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να υιοθετήσει μια πιο συμβιβαστική στάση, απάντησε στους δημοσιογράφους ότι οι Ευρωπαίοι «θέλουν να γνωρίζουν πού πηγαίνουμε, πού θέλουμε να πάμε και πού θέλουμε να πάμε μαζί τους».

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της διάσκεψης του Μονάχου από τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ότι στόχος είναι να καθοριστεί από κοινού τι κρατά ενωμένο το ΝΑΤΟ και να δείξει στις ΗΠΑ ότι χρειάζονται και την Ευρώπη. Ο Μακρόν θα απευθύνει επίσης χαιρετισμό στη διάσκεψη, έχοντας δηλώσει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα ότι «δεν είναι η ώρα για νέο ιμπεριαλισμό ή νέο αποικιοκρατισμό».

Μετά από μια εβδομάδα ταραχώδους εσωτερικής πολιτικής, ο Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει επίσης στο Μόναχο, όπου αναμένεται να έχει συναντήσεις τόσο με τον Μερτς όσο και με τον Μακρόν, πριν απευθυνθεί στη σύνοδο κορυφής το Σάββατο (14/02) το πρωί. Ο πρόεδρος της διάσκεψης Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, σε μια έκθεση πριν από την εκδήλωση, δήλωσε: «Για γενιές, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν μπορούσαν να βασίζονται μόνο στην αμερικανική δύναμη, αλλά και σε μια ευρέως αποδεκτή κατανόηση των αρχών που στηρίζουν τη διεθνή τάξη. Σήμερα, αυτό φαίνεται πολύ λιγότερο βέβαιο, θέτοντας δύσκολα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της διατλαντικής και διεθνούς συνεργασίας». Ο Γερμανός πρώην διπλωμάτης δήλωσε ότι η εξωτερική πολιτική του Λευκού Οίκου «ήδη αλλάζει τον κόσμο και έχει πυροδοτήσει δυναμικές, οι πλήρεις συνέπειες των οποίων μόλις αρχίζουν να γίνονται εμφανείς».

Κατά την άφιξή του στο Μόναχο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η διάσκεψη θα φέρει «νέα βήματα προς την κοινή μας ασφάλεια – αυτή της Ουκρανίας και της Ευρώπης». Την Παρασκευή (13/02), τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ένας άλλος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη στις 17 και 18 Φεβρουαρίου.

Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την είδηση. Οι τρεις χώρες πραγματοποίησαν πρόσφατα συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), χωρίς να επιτευχθεί εμφανής πρόοδος – αν και η Ουκρανία και η Ρωσία πραγματοποίησαν μια σπάνια ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου λίγο μετά τη λήξη των συνομιλιών που μεσολάβησαν οι ΗΠΑ.