Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε η ιεράρχηση των έργων, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις σημαντικότερες παρεμβάσεις και να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση στη λειτουργία του νοσοκομείου, το οποίο εφημερεύει καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κυριότερο έργο θα είναι η ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση των χειρουργείων, με δεδομένο ότι στο ΚΑΤ κάθε χρόνο εκτελούνται περίπου 16.000 επεμβάσεις, εκ των οποίων το 40% είναι έκτακτες, και νοσηλεύονται κατά μέσο όρο 25.000 ασθενείς, καθιστώντας το νοσοκομείο το σημαντικότερο κέντρο τραύματος και ορθοπεδικής στα Βαλκάνια.

«Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικά για το ΚΑΤ, το μεγαλύτερο νοσοκομείο τραύματος και ορθοπεδικής στα Βαλκάνια, καθώς το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου έχει πάρει επί της αρχής μια πολύ σημαντική απόφαση: να στηρίξει οικονομικά τον πλήρη εκσυγχρονισμό του νοσοκομείου με σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ενός καινούργιου κτιρίου που θα στεγάσει τα υπερσύγχρονα χειρουργεία τα οποία έχουν ανάγκη τα σύνθετα ορθοπεδικά περιστατικά, αλλά και η πλήρης ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου», δήλωσε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της συνάντησης.

«Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ -η κυβέρνηση το έχει βάλει ως προτεραιότητα- θεωρούμε και εμείς ότι είναι χαρά και τιμή να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια», σημείωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Νέλλος Κανελλόπουλος.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα σχεδιαστούν με βάση τις καλύτερες προδιαγραφές για ορθοπεδικά περιστατικά, με πρόνοιες για κατάλληλα οριοθετημένες καθαρές και ακάθαρτες ζώνες. Με την κατασκευή νέου κτιρίου θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου και θα είναι τελικά δυνατή η αξιοποίηση των υφιστάμενων χειρουργικών αιθουσών στον 2ο όροφο του κεντρικού κτιρίου, οι οποίες είναι πλέον επιβαρυμένες μετά από πολλά χρόνια χρήσης και λόγω του μεγάλου όγκου περιστατικών.

Η δωρεά θα αξιοποιηθεί επίσης για την ουσιαστική ανακαίνιση ιατρικών μονάδων του ΚΑΤ, όπως οι κλινικές γενικής χειρουργικής, νευρολογικής, νευροχειρουργικής, παθολογικής, ορθοπεδικής, θωρακοχειρουργικής, και πλαστικής χειρουργικής, αλλά και για την αντικατάσταση εκατοντάδων κλινών ασθενών. Στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα για την αναμόρφωση του κήπου του νοσοκομείου.

H δωρεά του Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, που είναι αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας, έρχεται σε συνέχεια των αναβαθμίσεων που έχουν γίνει στο ΚΑΤ την τελευταία εξαετία.

Στα έργα που έχουν υλοποιηθεί περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ΜΕΘ, που διαθέτει σήμερα 51 κλίνες και είναι δεύτερη σε δυναμικότητα ανάμεσα στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, που κάθε χρόνο υποδέχεται κατά μέσο όρο 89.000 άτομα, η εγκατάσταση του συστήματος ιχνηλάτησης των ασθενών που φτάνουν στα ΤΕΠ και η πλήρης ανακαίνιση του κέντρου αποκατάστασης.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, από πλευράς Ιδρύματος, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Νέλλος Κανελλόπουλος, η ταμίας Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου- Μπενοπούλου και ο σύμβουλος του Ιδρύματος Αλέξης Κομνηνός. Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής, όπως και ο διοικητής του ΚΑΤ, Ιωάννης Ηλιόπουλος.

Στο τέλος της σύσκεψης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικά για το ΚΑΤ, το μεγαλύτερο νοσοκομείο τραύματος και ορθοπεδικής στα Βαλκάνια, καθώς το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου έχει πάρει επί της αρχής μια πολύ σημαντική απόφαση: να στηρίξει οικονομικά τον πλήρη εκσυγχρονισμό του νοσοκομείου με σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία ενός καινούργιου κτιρίου που θα στεγάσει τα υπερσύγχρονα χειρουργεία τα οποία έχουν ανάγκη τα σύνθετα ορθοπεδικά περιστατικά, αλλά και η πλήρης ανακαίνιση του υφιστάμενου νοσοκομείου.

Έχουν, ήδη, γίνει με δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα, κύριε υπουργέ, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Αναφέρω ενδεικτικά τη σημαντική αύξηση των κρεβατιών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας που έγινε κατά την διάρκεια του Covid, τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στα οποία ήδη λειτουργεί το σύστημα με το ”βραχιολάκι”, κάποιες παρεμβάσεις στους ορόφους του νοσοκομείου.

Αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα και το γεγονός ότι ένα πολύ σημαντικό Ίδρυμα έρχεται και συνεισφέρει στη μεγάλη προσπάθεια ανάκαμψης του ΕΣΥ, είναι κάτι το οποίο εκτιμάται ιδιαίτερα.

Είδαμε και μια πολύ σημαντική παρέμβαση δεκάδων εκατομμυρίων, η οποία θα αρχίσει να δρομολογείται άμεσα, αμέσως μετά την κύρωση της σχετικής σύμβασης δωρεάς από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Οπότε, εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά νομίζω και όλων όσοι έχουν χρησιμοποιήσει ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτού του νοσοκομείου -να αναφέρω ότι κάνει 16.000 χειρουργεία τον χρόνο το ΚΑΤ- ένα πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ.

Νέλλος Κανελλόπουλος: Η χαρά και η τιμή είναι όλη δική μας. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για την αναβάθμιση του ΕΣΥ -η κυβέρνηση το έχει βάλει ως προτεραιότητα- θεωρούμε και εμείς ότι είναι χαρά και τιμή, όπως είπα και πριν, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Να στηρίξουμε την προσπάθεια που κάνει και ο υπουργός, που προσπαθεί κάθε μέρα να αναβαθμίσει όλα τα υγειονομικά στοιχεία και μέρη της Ελλάδος. Και θεωρούμε ότι είναι τιμή μας και θα είμαστε στο πλευρό σας για να ανταπεξέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ.

Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη μου ευγνωμοσύνη στο Ίδρυμα Κανελλόπουλου για την πρωτοβουλία του να συνδράμει το κράτος.

Το κράτος, κύριε πρόεδρε, έχει ήδη βάλει πολλούς κρατικούς πόρους στο ΚΑΤ, το καλύτερο νοσοκομείο στα Βαλκάνια για το τραύμα, αλλά οι κρατικοί μόνο πόροι δεν επαρκούν. Και όταν ένα Ίδρυμα του κύρους και της ιστορίας του συγκεκριμένου Ιδρύματος αποφασίζει να υιοθετήσει, τρόπον τινά, αυτό το νοσοκομείο και να εξασφαλίσει ότι για τις επόμενες δεκαετίες οι συμπολίτες μας θα έχουν πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίας υγείας, όταν θα τις χρειαστούν, είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο.

Το Υπουργείο Υγείας θα είναι στη διάθεση του Ιδρύματος για να κάνουμε όλα τα πράγματα όσο γίνεται πιο γρήγορα και σωστά προς όφελος των Ελλήνων ασθενών. Σας ευχαριστούμε πολύ.