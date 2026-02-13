Αυξημένη είναι η κίνηση στην αγορά τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι… ερωτευμένοι καταναλωτές έχουν βγει για να πάρουν τα δώρα για τους αγαπημένους τους εν όψει της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, αύριο 14 Φεβρουαρίου.