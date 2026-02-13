Ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε βρεθεί νεκρός τον Αύγουστο του 2019 σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης ενώ περίμενε δίκη για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Το Γραφείο Ιατροδικαστών της Νέας Υόρκης είχε ανακοινώσει ότι ο θάνατός του ήταν αυτοκτονία, όμως ο Dr. Baden, που είχε προσληφθεί από την οικογένεια του Έπσταϊν για να παρακολουθήσει την νεκροψία, εκφράζει αμφιβολίες για αυτό το συμπέρασμα.

«Κατά τη γνώμη μου, ο θάνατός του προήλθε πιθανότερα από πίεση στραγγαλισμού και όχι από απαγχονισμό. Με βάση όλες τις πληροφορίες που έχουμε τώρα, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για την αιτία και τον τρόπο θανάτου», δήλωσε ο Dr. Baden.

Ο Dr. Baden δεν εκτέλεσε ο ίδιος την νεκροψία, αλλά παρευρέθηκε ως παρατηρητής για λογαριασμό της οικογένειας του Epstein. Σε συνέντευξή του στην Telegraph, ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε ανάγκη για περισσότερα στοιχεία προκειμένου να καθοριστεί με βεβαιότητα η αιτία και ο τρόπος θανάτου.

Μετά τον θάνατο του Έπστεϊν, εκατομμύρια έγγραφα που αφορούν την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας νέα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έφυγε από τη ζωή. Μεταξύ αυτών υπήρχαν και πλάνα παρακολούθησης από τη νύχτα του θανάτου, με ένα λεπτό να λείπει, γεγονός που οδήγησε σε υποθέσεις ότι κάποιος θα μπορούσε να είχε μπει στο κελί.

Η επίσημη έκθεση της νεκροψίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα σε επεξεργασμένη μορφή τον Δεκέμβριο, καταγράφει τον τρόπο θανάτου ως «εκκρεμή», αφήνοντας κενά και για αυτοκτονία αλλά και για δολοφονία. Ο Dr. Baden τόνισε ότι τα δικά του συμπεράσματα από τη νεκροψία της 11ης Αυγούστου 2019 ήταν «απροσδιόριστα». Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρχική εκτίμηση υπεγράφη πέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευση του πιστοποιητικού θανάτου από την τότε επικεφαλής ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, Dr. Barbara Sampson, η οποία είχε κρίνει τον θάνατο ως αυτοκτονία με απαγχονισμό.

Η Dr. Sampson, που δεν ήταν παρούσα κατά την νεκροψία, έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς του Dr. Baden και έχει δηλώσει δημοσίως ότι στέκεται «αποφασιστικά» πίσω στην αρχική της εκτίμηση.

Ο Dr. Baden συνεχίζει να υποστηρίζει ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να αποσαφηνιστεί η αλήθεια γύρω από τον θάνατο του Έπστεϊν, καθώς τα ανοιχτά ερωτήματα και τα διαθέσιμα στοιχεία εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για το αν επρόκειτο όντως για αυτοκτονία.