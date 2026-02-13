Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και να έπεσε στο οδόστρωμα, υπομένοντας σοβαρότατο τραυματισμό στο κεφάλι.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι επιχείρησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για αρκετή ώρα, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

Πηγές αναφέρουν ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο θάνατος να σχετίζεται με ανακοπή καρδιάς, πληροφορία που αναμένεται να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί από τη νεκροψία-νεκροτομή.