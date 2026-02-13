Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδός από το βράδυ της Παρασκευής (13/2) έως το μεσημέρι του Σαββάτου (14/2), λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.