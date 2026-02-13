Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, στην εκπομπή «Live News» του Mega, αποκάλυψε ότι οι γερμανικές αρχές είχαν ζητήσει από τους γονείς της Λόρας να προσέλθουν στην αστυνομία στην Πάτρα για να δώσουν δείγματα DNA, διαδικασία που μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Συγκεκριμένα, η μητέρα δεν έχει δώσει δείγμα, ενώ δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον πατέρα. Δεν είναι επίσης γνωστό αν έχει δοθεί δείγμα DNA στη Γερμανία.

Στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα υπό την αιγίδα της Eurojust, στην οποία θα συμμετάσχουν ελληνικές και γερμανικές αστυνομικές υπηρεσίες, η Interpol, η Διεύθυνση Αστυνομικής Συνεργασίας, η Ασφάλεια Πάτρας, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες για ανηλίκους και εξαφανίσεις. Στόχος της συνάντησης είναι η συντονισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και η κατάρτιση σχεδίου δράσης για την υπόθεση.

Σημειώνεται ότι οι γερμανικές αρχές θεωρούν την εξαφάνιση της Λόρας οικειοθελή, ενώ οι ελληνικές την αντιμετωπίζουν ως αρπαγή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ενέργειες για άρση απορρήτου και εξέταση DNA, κρίσιμες για τον εντοπισμό του κινητού της ανήλικης και την ακριβή τοποθεσία της.

Οι αρχές εκτιμούν ότι μετά την τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενδέχεται να υπάρξουν νέα στοιχεία που θα καθορίσουν την πορεία των ερευνών.