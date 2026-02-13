Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Cretalive.gr, ο 45χρονος είχε απασχοληθεί στο παρελθόν σε ένα συσκευαστήριο και εκείνη την ημέρα πήγε για να ζητήσει τα δεδουλευμένα του. Η οφειλή δεν αμφισβητήθηκε από το ζευγάρι, καθώς υπήρχε συμφωνία να πληρωθεί μέσω του εργάτη τους, Κώστα, που όμως δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Όταν έφτασε στο συσκευαστήριο, αρχικά συνάντησε μόνο τη 59χρονη γυναίκα και αργότερα εμφανίστηκε και ο σύζυγός της μαζί με έναν Πακιστανό εργαζόμενο. Ο σύζυγος φέρεται να ζήτησε από τον 45χρονο να περιμένει και να επιστρέψει αργότερα, προκειμένου να πάρει χρήματα από ΑΤΜ. Τότε, σύμφωνα με την κατάθεση, ο δράστης σε κατάσταση παράκρουσης έκανε οπισθοπορεία με το αυτοκίνητο με πρόθεση να τους τραυματίσει.

Η γυναίκα πρόλαβε να διαφύγει, αλλά ο 62χρονος άνδρας παρασύρθηκε. Ο δράστης τον έσερνε και τον στριφογύριζε για περίπου 2,5–3 μέτρα μέχρι να καταπέσει στο έδαφος. Η γυναίκα έτρεξε πάνω από τον σύζυγό της, πιστεύοντας ότι είχε χάσει τη ζωή του. «Όταν πλησίασα, πίστευα ότι ήταν νεκρός», κατέθεσε η 59χρονη.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 45χρονο για τον σύζυγο και κατά πλειοψηφία για τη σύζυγο, ενώ τον έκρινε ένοχο και για οδήγηση υπό μέθη. Ο δόλος μετατράπηκε από άμεσο σε ενδεχόμενο και επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών και 4 μηνών, χωρίς αναστολή λόγω έφεσης.

Ο 45χρονος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να σκοτώσει, υποστηρίζοντας ότι τον εξόργισε η κοροϊδία του ζευγαριού και όχι η οικονομική διαφορά, η οποία, όπως είπε, είχε ήδη ξεχαστεί.