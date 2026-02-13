Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ο 15χρονος μαζί με τους φίλους του φέρεται να πήρε κρυφά το δεύτερο κλειδί του αυτοκινήτου της οικογένειάς του. Η βόλτα κατέληξε σε τραγωδία όταν έφτασαν στην οδό Δημοκρατίας και Σωτήρος στη Λούτσα καθώς ο ανήλικος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου αφού είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Ο 15χρονος συνοδηγός, εκσφενδονίστηκε μέσα από το αυτοκίνητο και έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ο οδηγός του αυτοκινήτου και ένας ακόμα επιβάτης, 15 ετών, τραυματισμένοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».