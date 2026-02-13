Πώς παίζεται, πόσο κοστίζει

Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn και μοιράζει κέρδη μέχρι και 120 εκατ. ευρώ.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.

Στην Ελλάδα η κατάθεση των δελτίων στα καταστήματα Allwyn θα ολοκληρώνεται στις 19:00, τις ημέρες των κληρώσεων, δηλαδή κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Τις υπόλοιπες ημέρες οι Έλληνες παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους μέχρι και το κλείσιμο των καταστημάτων.

Όποιος θέλει να παρακολουθήσει την κλήρωση, μπορεί να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού και να τη δει σε μαγνητοσκόπηση.

Το δελτίο του παιχνιδιού περιλαμβάνει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών.

Για να κερδίσει κανείς, πρέπει να κάνει 5 σωστές προβλέψεις, στο πρώτο πεδίο αριθμών από το 1 έως το 50, καθώς και να βρει 2 αριθμούς, στο δεύτερο πεδίο που έχει αριθμούς από το 1 έως το 12.

Η συμμετοχή στο Eurojackpot γίνεται αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων Allwyn σε όλη την Ελλάδα.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες – Το κόστος κάθε μίας ανέρχεται στα 2,5 ευρώ.

Κάθε στήλη έχει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών:

Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 50)

Στο δεύτερο τουλάχιστον 2 αριθμούς (από το 1 έως το 12).

Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot. Οι παίκτες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.