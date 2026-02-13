Τόνισε ακόμη ότι, όπως διαμορφώνεται πλέον ο κόσμος, «ούτε οι ΗΠΑ μπορούν μόνες τους» και τις κάλεσε να κάνουν ό,τι τους αναλογεί προκειμένου να γεφυρωθεί το «χάσμα» με την Ευρώπη. «Εμείς κάνουμε αυτό που αναλογεί, είναι η σειρά σας», δήλωσε.

«Η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων δεν αποτελεί επιλογή της Γερμανίας (…) Λέμε όχι σε ηγεμονικές φαντασιώσεις και ναι στην συνεργασία με τους γείτονες, τους συμμάχους και τους εταίρους μας, με αμοιβαία αλληλεγγύη και ρεαλισμό βασισμένο σε αρχές (…) Η μάχη κουλτούρας του MAGA δεν είναι δική μας», δήλωσε εμφατικά ο καγκελάριος, ανοίγοντας νωρίτερα σήμερα την Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC). Υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ «δεν αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόνο της Ευρώπης, αλλά και των ΗΠΑ», αναφερόμενος και στην περσινή ομιλία του αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς από το ίδιο βήμα, ενώ επισήμανε ταυτόχρονα ότι η Ευρώπη, παρά τις σχετικές εκκλήσεις από πολλές πλευρές, δεν πρέπει «να ξεγράψει» την Αμερική, αλλά, αντί να περιορίζεται σε «έξυπνες ρητορικές αντιδράσεις», να «οικοδομήσει έναν αυτοσυντηρούμενο αμυντικό πυλώνα εντός της Συμμαχίας». Ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί με «ανανεωμένη δύναμη, ανανεωμένο σεβασμό και ανανεωμένο αυτοσεβασμό», πρόσθεσε και ανέπτυξε τέσσερις προτεραιότητες:

1. Ενίσχυση της ίδιας της Γερμανίας, σε στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο και παράλληλο περιορισμό των αδύνατων σημείων της. Προώθηση της αξιόπιστης αποτροπής, με επένδυση του 5% του ΑΕΠ στην άμυνα, στήριξη της Ουκρανίας, διεύρυνση της αεράμυνας, αναζωογόνηση της αμυντικής βιομηχανίας, αλλαγή του μοντέλου στρατιωτικής θητείας. «Θα καταστήσουμε την Bundeswehr τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης» το συντομότερο δυνατό, επανέλαβε ο κ. Μερτς και αναφέρθηκε επίσης στην σημασία της προστασίας της δημοκρατικής τάξης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ενώ συνέδεσε για μία ακόμη φορά την ασφάλεια της Ευρώπης με την οικονομική ανταγωνιστικότητά της.

2. Ισχυροποίηση της Ευρώπης ως βασικότερη προτεραιότητα, με περιορισμό της γραφειοκρατίας, ενθάρρυνση επενδύσεων, καινοτομίας και δημιουργικότητας, αλλά και με άνοιγμα σε νέες ευκαιρίες. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει παγκόσμιος παίκτης», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς και αναφέρθηκε στο άρθρο 42 της Συνθήκης της ΕΕ, περί αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης σε κράτος – μέλος της ΕΕ, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι «δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε το ΝΑΤΟ». Ο καγκελάριος έκανε λόγο για σωστές αποφάσεις σχετικά με την συμφωνία με τις χώρες Mercosur και την Ινδία και προανήγγειλε και άλλες αντίστοιχες. «Είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης. Αν η Ευρώπη διαλυθεί, θα διαλυθεί και η Γερμανία», είπε με έμφαση.

3. Νέα διατλαντική σχέση. «’Ανοιξε ένα χάσμα. Το είπε καθαρά ο Τζ.Ντ. Βανς και είχε δίκιο (…) Η μάχη κουλτούρας της MAGA δεν είναι δική μας (…) Επίσης δεν πιστεύουμε σε δασμούς και προστατευτισμό, αλλά σε ελεύθερο εμπόριο», δήλωσε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως το κλίμα, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο από κοινού. «Η διατλαντική σχέση δεν είναι δεδομένη. Αν πρόκειται να έχει μέλλον, θα πρέπει να την διαχειριστούμε με άλλον τρόπο, αντιλαμβανόμενοι ότι μαζί είμαστε ισχυρότεροι», συνέχισε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι «ακόμη και οι ΗΠΑ πλησιάζουν το όριο της ισχύος τους». Το να ανήκει κανείς στο ΝΑΤΟ «είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και για τις ΗΠΑ, όχι μόνο για την Ευρώπη. Ας αποκαταστήσουμε την σχέση. Εμείς κάνουμε αυτό που μας αναλογεί», υπογράμμισε και παραδέχθηκε ταυτόχρονα ότι «κανείς δεν μας υποχρέωσε σε τέτοια εξάρτηση από τις ΗΠΑ», κάτι το οποίο, όπως είπε, πρέπει να αλλάξει το συντομότερο. Απευθυνόμενος μάλιστα στην πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν, η οποία βρισκόταν στο ακροατήριο, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε με νόημα: «Ξέρετε ότι μπορείτε να βασίζεστε στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη – δεν υπάρχει όριο σε αυτό».

4. Νέες εταιρικές σχέσεις. «Αυτό είναι ένα από τα μαθήματα που πήραμε τελευταία, ότι πρέπει να ανοιχτούμε σε νέους εταίρους, με τους οποίους μπορεί να μην μοιραζόμαστε όχι όλους τους στόχους, αλλά πολλούς», σημείωσε ο καγκελάριος και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Καναδά, στην Ιαπωνία και στην Τουρκία, ενώ ανέδειξε για μία ακόμη φορά τη σημασία της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. «Ένας κόσμος όπου επικρατεί η ισχύς είναι σκοτεινός, η Γερμανία το γνωρίζει», δήλωσε.

Ερωτώμενος σχετικά με το ενδεχόμενο η Ευρώπη να επιδιώξει απευθείας συνεννόηση με την Ρωσία, όπως ζητά π.χ. ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Μερτς δήλωσε πεπεισμένος ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η Ρωσία θα έχει εξαντληθεί οικονομικά και κυρίως στρατιωτικά. «Πλησιάζουμε, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί», ανέφερε.