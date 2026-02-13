Ο γιατρός του μίλησε στο Live News, το απόγευμα της Παρασκευής, λέγοντας: «Είναι πάρα πολύ καλά. Εισήχθη στο νοσοκομείο μας την Τρίτη. Ο έλεγχος έδειξε ότι έχει χολολιθίαση. Μπήκε με διάγνωση γρίπη τύπου Α και το Σάββατο θα κάνει το χειρουργείο αυτής της χολολιθιάς».

Τα συμπτώματα της γρίπης άρχισαν να υποχωρούν το πρώτο 24ωρο, όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχιζε να αισθάνεται πόνους. Αυτό οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση για μια σειρά από νέες εξετάσεις, που έδειξαν το πρόβλημα στη χολή. «Δεν πονάει όχι, αυτό είναι ένα τυχαίο εύρημα», πρόσθεσε ο γιατρός.

Ο καλλιτέχνης βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και συνεργάζεται με γιατρούς και νοσηλευτές. Είναι χαρακτηριστικό πως χθες ζήτησε άδεια για να τραγουδήσει στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται, με τους γιατρούς όμως να μην του το επιτρέπουν.

«Ήθελε χθες να πάει να τραγουδήσει. Δεν τον αφήσαμε διότι του εξηγήσαμε ότι δεν πρέπει να πάει», επεσήμανε.





«Όπου υπάρχει το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης, δημιουργούνται μύθοι» – Αύριο το χειρουργείο του τραγουδιστή

Στην εκπομπή Live News μίλησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης: «Εγώ επέλεξα με τον πιο επίσημο και πανηγυρικό τρόπο να ενημερωθεί το κοινό, για να μην υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Γιατί ξέρετε, όπου υπάρχει το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης, δημιουργούνται και μύθοι διάφοροι. Νομίζω ότι και η ανακοίνωση του νοσοκομείου και αυτά που σας είπε ο εξαιρετικός γιατρός του και κουμπάρος του, ο κύριος Ζαφειρίου, αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

Η αλήθεια είναι ότι έχει μια μυθική διάσταση πια το όνομα, οπότε και εγώ συναίνεσα και ο Γιώργος ήθελε με τον πλέον επίσημο τρόπο να αποτυπωθεί η κατάσταση της υγείας του, να μην έχουμε να κρύψουμε κάτι και για να μη δημιουργούνται ούτε αμφισβητήσεις, ούτε υπαινιγμοί, ούτε τίποτα»…

