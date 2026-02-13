Η απάντησή του κ. Στουρνάρα ήταν άμεση στην ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα [διαβάστε εδώ] και δόθηκαν μέσω κύκλων του με αιχμές για την περίοδο του 2015 και τη διαχείριση της οικονομίας. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι ήθελε την κεντρική τράπεζα να σιωπά, ενώ νωρίτερα ο κ. Τσίπρας είχε εξαπολύσει πυρά λέγοντας ότι επέβαλε τις διοικήσεις της αρεσκείας του σε κάθε τράπεζα.
«Διάβασα με ενδιαφέρον τη νέα λογοτεχνική απόπειρα του κ. Τσίπρα. Η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο — τουλάχιστον όχι στην αφήγηση», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οι αριθμοί όμως είναι λιγότερο ποιητικοί», επισημαίνοντας ότι «το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία, με τις τράπεζες σε ασφυξία και την οικονομία σε ελεύθερη πτώση».
Όπως τονίζεται, «αυτό δεν το επέβαλαν ούτε οι “προπαγανδιστές” ούτε οι “ομάδες”. Το επέβαλαν οι επιλογές». Αναφορικά με τις κατηγορίες περί πολιτικής μεροληψίας, οι κύκλοι του κ. Στουρνάρα σημειώνουν: «Με κατηγορεί για πολιτική μεροληψία εκείνος που θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας. Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί». Τέλος, σχετικά με τις θητείες, επισημαίνεται ότι «δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία ούτε λογοτεχνικό βραβείο», προσθέτοντας πως «αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν». Και καταλήγουν: «Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς».
Από την Αμαλίας στα παραπάνω θέλοντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα είπαν: «Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Α.Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ. Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο. Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ».
Οι συνεργάτες του κ. Στουρνάρα ανταπαντώντας τόνισαν: «Για την ταμπακιέρα, κουβέντα. Ούτε για την Τράπεζα Αττικής, ούτε για τη Novartis. Αντί για απαντήσεις, επιθέσεις στη σύζυγο του Διοικητή. Μόνο που εκείνη στάθηκε γρανίτης: άντεξε! τα ψέματα κατέρρευσαν και η σκευωρία έσπασε με κρότο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποκαλύφθηκε πως τότε ήθελαν να βάλουν χέρι και στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων — το είπε ο Παύλος Πολάκης, που σήμερα οδύρεται επειδή τους σταμάτησε ο Γιάννης Στουρνάρας. Αυτοί είστε!».
Οι αλήθειες που ενόχλησαν τον Τσίπρα
Ο Αλέξης Τσίπρας ενοχλήθηκε από τις αποκαλύψεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας» για την έντονη σύγκρουση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Όπως περιγράφει, όταν αρνήθηκε να προχωρήσει στις επιλογές που ήθελε η κυβέρνηση, υπήρξε προσπάθεια πίεσης που έφτασε μέχρι και το γραφείο της συζύγου του.
«Όταν αρνήθηκα τη διοίκηση που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής, έστειλαν το ΣΔΟΕ στη γυναίκα μου», τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας, περιγράφοντας τα γεγονότα που, όπως λέει, δοκίμασαν την ανεξαρτησία του θεσμικού του ρόλου. Ανέφερε επίσης ότι υπήρξε καλή συνεργασία με την κυβέρνηση και τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, χάρη και στις προσπάθειες των Ευκλείδη Τσακαλώτου και Γιώργου Χουλιαράκη, πριν ξεσπάσει εκ νέου η ένταση για τη διαχείριση της τράπεζας. Όπως ανέφερε, «περάσαμε μια καλή περίοδο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ τότε και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, χάρη και στις προσπάθειες του Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Γιώργου Χουλιαράκη. Μην ξεχνάτε ότι τον Χουλιαράκη τον έχω σύμβουλο σήμερα. Δεν ξεχνώ. Θυμάμαι όμως πότε ξεκίνησε πάλι η καταιγίδα».
Ο Γιάννης Στουρνάρας περιέγραψε τα γεγονότα γύρω από την Τράπεζα Αττικής, υπογραμμίζοντας τη διαφωνία που προέκυψε με την κυβέρνηση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της τράπεζας. «Διαφωνήσαμε για το τι έπρεπε να γίνει με την Τράπεζα Αττικής. Εμείς διαπιστώσαμε ότι στην Τράπεζα Αττικής γίνονταν περίεργα πράγματα σε ό,τι αφορά τον δανεισμό. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ξηλώσουμε την τότε διοίκηση, όπως κάθε επόπτης έχει δικαίωμα να κάνει, αφαιρώντας το “fit and proper”, διότι υποπτευόμασταν ότι γίνονταν ακατάλληλες χορηγήσεις δανείων», εξήγησε.
Όπως σημείωσε, υπήρξε αρχική συμφωνία με την κυβέρνηση για την τοποθέτηση νέας διοίκησης, καθώς το Δημόσιο, μέσω ΙΚΑ, ήταν βασικός μέτοχος, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρούσε τον εποπτικό ρόλο. «Έβαλα εγώ έναν εκπρόσωπο, ο πρωθυπουργός έναν εκπρόσωπο, ο κύριος Δραγασάκης έναν εκπρόσωπο. Σφίξαμε τα χέρια», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, διαπίστωσε ότι τα πρόσωπα που τελικά τοποθετήθηκαν ήταν διαφορετικά από εκείνα που είχαν συμφωνηθεί. «Αναθέσαμε σε headhunter να μας βρει διοίκηση. Βρέθηκε, συμφωνήσαμε. Θυμάμαι ότι πήρα το αεροπλάνο για Φρανκφούρτη. Μόλις προσγειώθηκα και άνοιξα το κινητό μου, είδα στα sites ότι αναλαμβάνουν τη διοίκηση δύο άτομα άσχετα με όσα είχαμε συμφωνήσει», εξηγεί.
Όπως πρόσθεσε, επικοινώνησε με τους κ.κ. Τσακαλώτο και Δραγασάκη, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, δήλωσαν άγνοια για την αλλαγή. Στη συνέχεια μίλησε με τον τότε πρωθυπουργό, που του ανέφερε ότι υπήρξε διαφωνία με τα αρχικά πρόσωπα. Ο Γιάννης Στουρνάρας τόνισε ότι τα νέα ονόματα δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά, καθώς στο παρελθόν τους είχε αφαιρεθεί το «fit and proper», γεγονός που εμπόδιζε την Τράπεζα της Ελλάδος να τα εγκρίνει.
Την επόμενη μέρα, όπως αποκάλυψε, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο γραφείο της συζύγου του από το ΣΔΟΕ και την Οικονομική Αστυνομία. «Στις 9 το πρωί με πήρε τηλέφωνο η σύζυγός μου και μου είπε: “Έχει έρθει όλο το κράτος στο γραφείο μου — ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία”. Κατάλαβα ότι δεν ήταν τυχαίο», ανέφερε ο κ. Στουρνάρας.
Εκείνη την ώρα συνεδρίαζε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, και όπως είπε, έβαλε τη σύζυγό του σε ανοιχτή ακρόαση, με εκείνη να του λέει: «Είμαι πεντακάθαρη. Μη διανοηθείς να κάνεις πίσω». Τελικά, η απόφαση για την απομάκρυνση της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής προχώρησε κανονικά και, όπως τόνισε ο ίδιος, «απαγορεύσαμε να δοθεί οποιοδήποτε δάνειο μέχρι να μπει νέα διοίκηση».
Το επεισόδιο προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και, όπως ανέφερε, σε συνεδρίαση της ΕΚΤ, ο τότε πρόεδρος Μάριο Ντράγκι ζήτησε από τους παριστάμενους να σηκωθούν και να τον χειροκροτήσουν ως ένδειξη στήριξης στην ανεξαρτησία του θεσμού.