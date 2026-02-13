Η απάντησή του κ. Στουρνάρα ήταν άμεση στην ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα [διαβάστε εδώ] και δόθηκαν μέσω κύκλων του με αιχμές για την περίοδο του 2015 και τη διαχείριση της οικονομίας. Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι ήθελε την κεντρική τράπεζα να σιωπά, ενώ νωρίτερα ο κ. Τσίπρας είχε εξαπολύσει πυρά λέγοντας ότι επέβαλε τις διοικήσεις της αρεσκείας του σε κάθε τράπεζα.

«Διάβασα με ενδιαφέρον τη νέα λογοτεχνική απόπειρα του κ. Τσίπρα. Η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο — τουλάχιστον όχι στην αφήγηση», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «οι αριθμοί όμως είναι λιγότερο ποιητικοί», επισημαίνοντας ότι «το 2015 η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από την άτακτη χρεοκοπία, με τις τράπεζες σε ασφυξία και την οικονομία σε ελεύθερη πτώση».

Όπως τονίζεται, «αυτό δεν το επέβαλαν ούτε οι “προπαγανδιστές” ούτε οι “ομάδες”. Το επέβαλαν οι επιλογές». Αναφορικά με τις κατηγορίες περί πολιτικής μεροληψίας, οι κύκλοι του κ. Στουρνάρα σημειώνουν: «Με κατηγορεί για πολιτική μεροληψία εκείνος που θεωρούσε ότι η κεντρική τράπεζα οφείλει να σιωπά όταν διακυβεύεται η σταθερότητα της χώρας. Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί». Τέλος, σχετικά με τις θητείες, επισημαίνεται ότι «δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία ούτε λογοτεχνικό βραβείο», προσθέτοντας πως «αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν». Και καταλήγουν: «Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς».

Από την Αμαλίας στα παραπάνω θέλοντας να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα είπαν: «Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Α.Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ. Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο. Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ».

Οι συνεργάτες του κ. Στουρνάρα ανταπαντώντας τόνισαν: «Για την ταμπακιέρα, κουβέντα. Ούτε για την Τράπεζα Αττικής, ούτε για τη Novartis. Αντί για απαντήσεις, επιθέσεις στη σύζυγο του Διοικητή. Μόνο που εκείνη στάθηκε γρανίτης: άντεξε! τα ψέματα κατέρρευσαν και η σκευωρία έσπασε με κρότο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποκαλύφθηκε πως τότε ήθελαν να βάλουν χέρι και στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων — το είπε ο Παύλος Πολάκης, που σήμερα οδύρεται επειδή τους σταμάτησε ο Γιάννης Στουρνάρας. Αυτοί είστε!».

Οι αλήθειες που ενόχλησαν τον Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας ενοχλήθηκε από τις αποκαλύψεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνέντευξή του στην «Ομάδα Αλήθειας» για την έντονη σύγκρουση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής. Όπως περιγράφει, όταν αρνήθηκε να προχωρήσει στις επιλογές που ήθελε η κυβέρνηση, υπήρξε προσπάθεια πίεσης που έφτασε μέχρι και το γραφείο της συζύγου του.